Summer of Football arrancou com o Europeu na Playstation

O Europeu da vida real já arrancou e algumas seleções já têm os seus primeiros pontos. Apesar de ainda faltarem 2 dias para Portugal entrar na competição, os portugueses podem já ir competindo na Playstation.

Isto porque Summer of Football já arrancou, com o apoio da Sony Playstation.

PUB

Portugal só joga na próxima 3ª Feira e esperemos que entre com o pé direito, contra a algo desconhecida seleção da Hungria.

No entanto, enquanto o jogo não chega, os portugueses de FIFA 21 na Playstation 4 podem já ir entrando em competição.

Esta iniciativa permitirá a todos os jogadores de FIFA 21 na PlayStation 4 completarem uma série de desafios nos vários modos de jogo do FIFA 21 para receberem prémios imediatos incríveis e participarem no passatempo final, onde se poderão habilitar a ganhar um conjunto PlayStation 5 ou um dos 5 conjuntos compostos por 12 000 FIFA Points e uma subscrição de 12 meses do PlayStation Plus.

Mecânica de Summer of Football

Esta iniciativa será composta por 4 desafios semanais consecutivos, cada um deles com um prémio associado. Em cada um destes 4 desafios, os participantes terão de conquistar um determinado troféu no FIFA 21.

Depois de completarem todos os desafios anteriores, os participantes terão a oportunidade de responder a uma questão e, com isso, entram no sorteio para se habilitarem a ganhar o grande prémio no Desafio Final (entre 12 a 18 de julho).

De salientar que, caso os jogadores já tenham conquistado algum destes troféus anteriormente, não precisam de o(s) voltar a conquistar. Nestes casos basta estarem registados na iniciativa para que o(s) desafio(s) semanal(ais) relacionado(s) com esse(s) troféu(s) seja(m) dado(s) como concluído(s). Os troféus também podem ser conquistados retroativamente, ou seja, os jogadores que comecem a participar na iniciativa mais tarde, poderão ainda assim qualificar-se para o Desafio Final.

Prémios

Relativamente a prémios, todos aqueles que concluírem os desafios semanais, entre 11 de junho e 11 de julho receberão 1 avatar PSN exclusivo.

Já no Sorteio Final (a partir de 12 de julho) serão premiados 6 participantes que receberão o seguinte:

Grande Prémio: Uma PlayStation5 + um DualSense adicional + uns auscultadores sem fios Pulse 3D;

Prémios Adicionais: 5 conjuntos compostos por uma subscrição de 12 meses do PlayStation Plus e 12 000 FIFA Points;

Aqueles que estiverem interessados em juntar-se ao Summer of Football deverão registar-se através deste link, sendo que o poderão começar a fazer já a partir de hoje e até ao próximo dia 18 de julho.

Por fim, gostaria apenas de lembrar a todos os fãs de FIFA que, até ao próximo dia 22 de junho, a Standard Edition do FIFA 21 poderá ser adquirida na PlayStation Store por todos os jogadores da PlayStation 4 e da PlayStation 5 por 19,99€.