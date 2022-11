Black Friday: ebikes para comprar em promoção

Ter uma bicicleta para as deslocações diárias é cada vez mais uma escolha para muitas pessoas. Apesar de algumas desvantagens (principalmente da chuva), acabam por ser um meio de transporte mais ecológico, económico e que evitam esperas por transportes públicos ou longas filas de trânsito. Estando em época de promoções, para quem procura uma ebike, tendencialmente mais cara que uma bicicleta sem motor, este poderá ser o momento para investir numa.

Eis 4 ebikes para comprar em promoção nesta Black Friday.

Ebike BEZIOR XF200

A bateria da bicicleta elétrica BEZIOR XF200 é de 20Ah e tem 48V, demorando a carregar na totalidade cerca de 6 horas. O motor tem uma potência de 1000W.

Com a ajuda do motor é possível atingir uma velocidade máxima de 40 km/h, sendo que numa utilização combinada, será possível fazer cerca de 130 km com carga na bateria. Apenas com o motor, poderá fazer cerca de 50 km. Permite subir subidas, com ajuda do motor de até 35º.

O utilizador terá à sua disposição o modo 100% elétrico, o modo híbrido e um terceiro que funcionará só a pedal. Tem ainda um sistema de transmissão de 5 velocidades. Existe um painel frontal na bicicleta onde o poderá escolher estes modos e ter acesso a informações como nível da bateria e quilómetros percorridos, por exemplo.

A bicicleta elétrica tem roda de 20″ e largura de 10 cm, é em liga de alumínio e suporta peso até 200 kg. De notar que a bicicleta é dobrável, pesa 27 kg.

A Ebike BEZIOR XF200 está disponível em promoção de Black Friday, por apenas 1119,99€ (IVA incluído). Os portes são gratuitos e o envio é feito a partir de armazém europeu.

BEZIOR XF200

Ebike GOGOBEST GF750

A Gogobest GF750 apresenta-se como uma bicicleta elétrica, com um estilo retro, mas com toda a tecnologia mais moderna disponível para estes produtos.

Tem rodas de 20 x 4" o que faz com que seja uma boa opção para andar em qualquer tipo de terreno. O motor é de 2000W e pode subir inclinações com ajuda do motor elétrico de 45º. É ainda possível atingir velocidades de 25km/h.

A bicicleta robusta pesa 36,2kg e pode levar até 200kg o que faz com que facilmente possam andar duas pessoas em cima dela. Tem um sistema Shimano de 7 velocidades e tem certificado IP54, pelo que pode ser usada mesmo em dias com alguma chuva.

Está disponível nas cores preto ou verde, com acabamentos em pele castanha, e ainda em azul claro, com acabamentos em pele preta.

A Ebike GOGOBEST GF750 está disponível por 1599,99€ (IVA incluído), com um desconto de 150€ aplicado automaticamente.

GOGOBEST GF750

Ebike AVAKA R1

A AVAKA R1 é uma das opções com design mais clássico para uma ebike com todo o sistema de bateria e motor integrados no quadro, de forma muito subtil. Esta bicicleta de 250W permite alcançar uma velocidade máxima de 25km/h e tem autonomia para até 80km.

Tem travões de disco mecânico, sistema de transmissão de 7 velocidades Shimano e ainda tem suspensão à frente. Para acompanhar dados como velocidade instantânea, nível de bateria, horas, distância percorrida, entre outras, existe um ecrã a cores ao centro do guiador.

A bicicleta é ainda resistente a água e poeiras, com certificado IP65.

A Ebike AVAKA R1 tem um preço de 854,99€ (IVA incluído) utilizando o código F7WQ68 para um desconto de 5%.

AVAKA R1

Ebike GOGOBEST GF300

A GOGOBEST GF300 é uma bicicleta com bateria de 12,5Ah e tem 48V, demorando a carregar na totalidade em 5 a 6 horas. O motor tem uma potência de 1000W.

Para condução, o utilizador terá à sua disposição na GOGOBEST GF300 o modo 100% elétrico, o modo híbrido e um terceiro que funcionará só a pedal. Tem ainda um sistema de transmissão de 7 velocidades Shimano. Existe um painel frontal na bicicleta onde o poderá escolher estes modos e ter acesso a informações como nível da bateria e quilómetros percorridos, por exemplo.

A e-bike tem roda de 20″ e largura de 10 cm, é em liga de alumínio e suporta peso até 120 kg. De notar que a bicicleta pesa 32 kg e é resistente a água e poeiras, com certificado IPX6. Além disso, é dobrável para ser mais fácil de transportar e arrumar e ajustável tanto na altura do acento quanto do guiador.

A Ebike GOGOBEST GF300 está disponível por 759,99€ (IVA incluído), com o código de desconto F7WQ68. Também neste caso, o envio é gratuito e feito a partir de armazém europeu.

GOGOBEST GF300

Extra: Trotinete elétrica GOGOBEST V1 para crianças

Como sugestão extra deixamos aquele que pode ser um bom presente de Natal: uma trotinete elétrica para crianças. Este modelo dobrável tem motor de 150W e atinge uma velocidade máxima de 6 km/h, com autonomia para até 7 km.

Está disponível em preto, azul e rosa, sendo que todas as opções têm um kit de proteções incluído.

A trotinete elétrica de criança GOGOBEST V1 está disponível por 56,99€, com o mesmo código de desconto F7WQ68. Obterá ainda um desconto adicional na compra de mais unidades, ficando 2 unidades por 99,99€ e três unidades por 149,99€. Neste e nos outros casos, o envio é gratuito, feito a partir de armazém europeu, com entrega rápida e segura.

GOGOBEST V1