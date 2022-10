Atenção ao telemóvel! Na próxima semana vai haver fiscalização

Apesar de todas as ações de sensibilização para o não uso de telemóvel ao volante, a verdade é que cada vez mais se vê condutores agarrados a este "gadget" em plena condução. Com o uso do telemóvel ao volante os níveis de atenção diminuem e esse cenário pode levar a acidentes.

De acordo com informação recente, as autoridades vão lançar uma campanha de fiscalização do uso do telemóvel durante condução.

Probabilidade de ter um acidente enquanto se usa o telemóvel é 4x maior

A fiscalização do uso do telemóvel durante a condução vai intensificar-se durante a próxima semana com uma campanha promovida pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), pela Guarda Nacional Republicana (GNR) e pela Polícia de Segurança Pública (PSP).

Assinalando que a probabilidade de sofrer um acidente enquanto se usa o telemóvel é quatro vezes maior, devido ao aumento do tempo de reação dos condutores, as autoridades deixam ainda um alerta com os números de 2021:

Em 2021 foram detetadas 24.306 infrações relativas ao manuseamento do telemóvel durante a condução, o que representa um aumento de 5,5% relativamente ao ano anterior. É urgente travar este comportamento

As autoridades frisam também que “o uso de aparelhos eletrónicos durante a condução causa dificuldade na interpretação da sinalização e desrespeito das regras de cedência de passagem”, colocando especialmente em risco os peões.

Consequências do uso de telemóvel ao volante

Diminuição da capacidade de vigilância e dispersão da atenção;

Durante os primeiros cinco minutos de conversação, a probabilidade de ter um acidente é seis vezes maior;

Aumento da dificuldade em descodificar e memorizar sinais, perdendo informação essencial para uma condução segura;

Descuido das regras de cedência de passagem nos cruzamentos e entroncamentos;

Perda da noção da distância de segurança em relação ao veículo da frente, sendo difícil de ajustá-la consoante o trânsito;

Abandono dos sinais de mudança de direção, o que pode ser perigoso tanto para o condutor como para os outros utentes da via;

Má avaliação da velocidade;

Redução do campo de visão;

Tendência para não parar nas passagens de peões;

Aumento do stress por atender ou telefonar;

O telemóvel e a condução