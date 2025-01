Windows 11 com wallpapers dinâmicos? Microsoft não quis, mas imagens surgiram agora

Ao longo das diferentes gerações do Windows, a Microsoft sempre os lançou com alguns papéis de parede padrão, que no final até se tornaram parte da cultura popular. O Windows XP mostrou isso e versões posteriores tiveram a sua marca, ainda que de forma menos icónica. Agora, foram revelados os wallpapers dinâmicos do Windows 11. Estes não viram a luz do dia, mas existem.

Windows 11 com wallpapers dinâmicos?

Mas, para escolher o wallpaper padrão que temos nos nossos sistemas operativos Windows, a Microsoft encomenda e faz sempre uma infinidade destes fundos. No final poucos acabam por chegar à versão final.

Como se deve imaginar, a Microsoft cria muitos wallpapers para o Windows e no final só chegam ao público aqueles que todos se habituam a ver de forma diária. Agora um ex-programador da Microsoft, Sergey Kisselev, revelou um lote de wallpapers para o Windows 11 que não foram aprovados. Felizmente ele manteve-os e agora partilha-os com o resto do mundo.

Estes papéis de parede nunca chegaram à versão final do Windows 11 incluem designs Live. Graças aos designs Live, os nossos wallpapers aborrecidos e estáticos ganham um toque de vida no sistema da Microsoft.

Imagens surgiram para todos usarem

Quem aceder ao perfil do programador no Behance, terá acesso a estes papéis de parede inéditos para o sistema operativo Windows 11. A lista é longa e mostra um alinha de design totalmente diferente e que poderá ter dado uma nova vida ao Windows 11.

Claro que, quem descarregar algum destes wallpapers dinâmicos, precisará de uma ferramenta de terceiros para os usar no Windows 11, uma vez que o sistema não é compatível. Outra alternativa é transformar estas propostas em imagens estáticas e assim aproveitar o mínimo que estas novas propostas podem oferecer.

Ainda assim, é recomendado que os utilizadores aproveitem esta lista de papéis de parede inéditos para o Windows 11, e certamente que algum será do agrado, por serem também diferentes e até mais interessantes que alguns dos que chegaram à versão final do sistema da Microsoft.