Sempre que uma nova versão do Windows 10 surge, esta já passou por muitas horas de testes da Microsoft e de um conjunto de utilizadores. Estes pertencem a um programa da gigante, que pretende garantir que o seu software está perfeito.

Mesmo sendo um programa aberto, obriga a que fosse usada uma conta Microsoft e que a mesma esta configurada no Windows 10. Isso parece que terá mudado, não oficialmente, e agora qualquer um pode estar no Programa Insiders. Basta um simples script e tudo acontece

Todos podem entrar no Programa Insiders

Quem está no Programa Insiders tem principalmente acesso antecipado às novidades do Windows 10. Tem a obrigação de as testar e de reportar os problemas que encontram. Claro que existem vários níveis de envolvimento e de antecipação de versões, com maior ou menor estabilidade.

Quem não usa uma conta Microsoft quer entrar no Programa Insiders já o pode fazer, de forma não oficial. Só precisa de descarregar a mais recente versão do Offline Insider Enroll, que pode obter diretamente no GitHub.

Testes ao que vai chegar ao Windows 10

Requer apenas que seja executado com permissões de Administrador, algo que é simples de conseguir. Obriga também que tenham os Dados de diagnóstico configurado para o modo completo. Para isso acedam às Definições de depois a Privacidade e Diagnóstico e comentários.

Ao ser executado, vai apenas pedir que indiquem qual a versão do Programa a que querem aderir. Presente estão apenas 3 opções e devem por isso escrever a letra da opção que pretendem para o Windows 10.

Microsoft traz novidades para utilizadores

Este script serve igualmente para parar de receber atualizações simplesmente para sair do Programa Insiders. Novamente estas opções estão no menu do script e só é necessário indicar a letra pretendida das opções presentes.

Esta é a única forma de conseguir entrar no Programa Insiders sem uma conta Microsoft. Não devem esquecer que este serve para teste e que não deve ser usado em situações de produção e eventualmente estabilidade.