As possibilidades de utilização do Windows 10 são enormes. Seja qual o cenário traçado e este sistema operativo da Microsoft consegue estar à altura e ser capaz de dar aos utilizadores o que estes necessitam.

Este está recheado de funções e ferramentas que dispensam quaisquer outra ajuda adicional. Para mostrar um exemplo desta situação, revelamos mais uma dica. Hoje explicamos como podem terminar rapidamente a sessão de outro utilizador no Windows 10.

Terminar a sessão de outro utilizador

O Windows 10 é um sistema que pode ser usado por vários utilizadores. Estes não têm acesso em simultâneo, mas conseguem alternar entre si este acesso, mantendo as aplicações e os serviços a correr, ainda que hibernados e em espera.

Assim, estas sessões ficam abertas e prontas a serem usadas, consumindo recursos e outros elementos, essenciais. Para dar o controlo sobre o que o Windows 10 está a realizar, este sistema tem a capacidade de terminar a sessão de outro utilizador no Windows 10.

O Windows 10 tem tudo presente

Comecem por abrir o Gestor de Tarefas e depois acedam ao separador Utilizadores. Aí vão ter uma lista dos utilizadores que têm uma sessão iniciada e pronta a ser usada. Presente estará pelo menos o próprio utilizador, mas outros podem estar ali revelados.

Ao clicar com o botão direito do rato em cima de um desses utilizadores, vai surgir um menu com várias opções possíveis. A que procuram designa-se Terminar sessão e dá o controlo ao utilizador. Podem igualmente enviar uma mensagem ou, simplesmente mudar para essa conta.

A Microsoft oferece as ferramentas certas

Ao escolherem o terminar da sessão do outro utilizador, será mostrada a mensagem a indicar que os dados não gravados vão ser perdidos de imediato. Devem ter igualmente presente que isso não será recuperável. Caso assim o pretendam, só precisam de concordar com o fim da sessão do outro utilizador do Windows 10.

Esta é mais uma mostra da modularidade e das potencialidades das ferramentas do sistema operativo da Microsoft. Permite controlar de forma central os acessos dos utilizadores e garantir que qualquer um que tenha ficado esquecido pode ser de imediato terminado.