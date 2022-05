Mesmo tendo sido apresentado de forma oficial e disponibilizado, o Windows 11 tem limites na sua instalação desde cedo. A Microsoft quis testar este seu sistema de forma faseada e progressiva, garantindo assim que continuava a melhorar a sua oferta.

Depois de vários meses com novos utilizadores a serem cobertos com esta nova versão do sistema operativo da Microsoft, surge agora uma novidade muito importante. A Microsoft finalmente abriu a instalação do Windows 11 a todos os utilizadores, sem qualquer limite.

Tal como fez com o Windows 10 e versões anteriores, a disponibilização do Windows 11 foi garantida de forma lenta e progressiva. A ideia é conseguir detetar e resolver problemas que surjam, de forma atempada, para assim evitar problemas a muitos utilizadores.

Este processo decorreu desde o seu lançamento, sendo aberto de forma progressiva a novos utilizadores e a novas plataformas de hardware. Foram várias as situações encontradas e que assim evitaram espalhar-se e dar problemas aos utilizadores.

Esse processo parece estar já terminado e a Microsoft tem agora o Windows 11 aberto a todos os utilizadores que o queiram instalar. Devem na mesma cumprir os requisitos que a gigante do software tem, mas aqui foca-se em áreas bem específicas.

O alerta para esta mudança de cenário veio da sua página Windows Health Dashboard documentation, onde é explicado que "O Windows 11 foi designado para implementação ampla". Na prática, isto significa que a atualização do Windows 10 para esta nova versão deverá ficar disponível.

Os planos para a atualização para o Windows 11 parece ser muito diferente da versão anterior. Não existem planos da Microsoft para forçar a instalação e assim acabar por impor o sistema aos utilizadores das versões mais antigas.

Esta é uma mudança importante para o Windows 11 e que a Microsoft deverá explorar num futuro próximo. A gigante do software deverá crescer agora nas instalações do seu sistema operativo, para assim o fazer crescer e ganhar ainda mais importância no mercado.