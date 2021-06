Mesmo com o Windows 11 prestes a ser anunciado, os utilizadores têm uma preferência grande por sistemas como o Windows 7. Este esteve mais de 10 anos no ativo, sempre com funcionalidades diferentes do havia antes.

Este sistema teve o seu suporte terminado em janeiro do ano passado, mas isso não impediu de se manter ativo. Agora, e seguindo o que outras marcas fizeram, também a AMD resolveu abandonar o Windows 7 e o Windows 8.

O abandono do Windows 7 tem sido um processo longo e muito lento. Os utilizadores continuam a apostar neste sistema operativo, mesmo que este tenha deixado de ter as necessárias e essenciais atualizações de segurança.

As grandes marcas têm abandonado este sistema, focando-se no Windows 10, onde conseguem dar mais aos utilizadores. Esta mudança tem sido gradual, mas muitos já tomaram esta decisão e deixaram de fornecer drivers e atualizações de software.

Depois de a NVIDIA ter tomado essa decisão recentemente, há agora mais um gigante a dar esse passo. A AMD anunciou agora o fim do suporte para as suas placas gráficas no Windows 7 e o Windows 8, algo que chega com o Radeon Software Adrenalin 21.6.1, lançado agora.

A AMD garante que ao desistir destas plataformas mais antigas consegue concentrar os seus recursos no suporte aos sistemas mais recentes. Assim, as novidades e as correções de problemas conseguem ser criadas de forma mais rápida e mais eficiente para os utilizadores.

Para além desta decisão da AMD, a marca revelou ainda que vai colocar no patamar legacy, ou seja, sem suporte no futuro. A lista é extensa e abrange modelos usados nos desktops e no computadores portáteis. A lista completa dos modelos afetados pode ser consultada nesta página.

Claro que esta decisão da AMD de terminar o suporte ao Windows 7 e ao Windows 8 não representa o fim destes sistemas. A falta dos drivers será importante e o conselho é mesmo a atualização para o Windows 10 ou, dentro de pouco tempo, para o novo Windows 11.