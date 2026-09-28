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Microsoft vai acabar com uma das maiores dores de cabeça do Windows 11

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Durante décadas, quem utiliza o sistema da Microsoft habituou-se a uma limitação no ambiente de trabalho. O Windows sempre memorizou as posições de cada janela, mas nunca disponibilizou uma forma para forçar a abertura das apps em ecrã total de forma automática. Esse cenário está a mudar com a mais recente atualização do Windows 11.

Windows 11 np PC

Novidade muito aguardada no Windows 11

Integrada na atualização opcional KB5124010, a nova funcionalidade designada como “Abrir janelas maximizadas” resolve este problema de forma direta. Quando este interruptor é ativado, qualquer software compatível passa a abrir imediatamente a ocupar todo o monitor. O utilizador deixa de depender das dimensões ou da posição deixada no fecho anterior da aplicação, garantindo uma área de trabalho limpa e padronizada logo no arranque.

Produtividade e acessibilidade primeiro

Embora traga vantagens óbvias para o utilizador comum, a Microsoft enquadra esta ferramenta nas opções de acessibilidade do sistema. A melhoria foca-se em quem recorre a leitores de ecrã, ferramentas de ampliação ou utiliza equipamentos híbridos com ecrã tátil. Em tablets ou portáteis dois-em-um, tentar acertar com os dedos no pequeno botão de maximizar resulta frequentemente em toques falhados e no encerramento acidental da própria janela.

Para tirar partido da novidade de imediato, o procedimento passa por aceder à secção do Windows Update nas Definições do computador, entrar nas opções avançadas e instalar a atualização opcional referida. Concluído o processo, basta navegar até ao menu de Acessibilidade, abrir o separador dos Efeitos Visuais e ligar a opção correspondente. Dado que a distribuição é progressiva, alguns equipamentos poderão ter de aguardar alguns dias até a opção surgir visível.

Windows 11 - abrir janelas maximizadas

Melhorias no Explorador e no sistema

O pacote KB5124010 não se esgota apenas na gestão de janelas e traz também ajustes práticos ao Explorador de Ficheiros. O gestor de ficheiros passa a memorizar se as secções do ecrã inicial estavam abertas ou recolhidas, além de renovar as miniaturas de documentos guardados na cloud. A pré-visualização de ficheiros descarregados da Internet, como documentos em formato PDF e páginas web, ganha igualmente maior rapidez e simplicidade na consulta direta pelo painel de detalhes.

A área de personalização e utilitários também recebe novidades bem-vindas nesta versão de teste. O painel de widgets integra agora um bloco dedicado a dicas do sistema, que pode ser colocado diretamente no ecrã de bloqueio para sugestões rápidas de produtividade. Paralelamente, o seletor de emojis é atualizado para o padrão 17.0, introduzindo novas expressões visuais e símbolos redesenhados para manter a coerência estética entre plataformas.

Como é habitual nas atualizações opcionais de fim de mês, estas novidades servem de antecâmara para a versão estável e definitiva. A Microsoft planeia integrar todas estas alterações no lançamento oficial da próxima terça-feira de atualizações, conhecida como Patch Tuesday. Quem prefere manter o computador protegido de eventuais instabilidades temporárias deve aguardar pela disponibilização alargada, que chegará de forma automática a todos os utilizadores através dos canais regulares do Windows Update.

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Autor: Pedro Simões
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Tags:
janelas maximizadas Microsoft Windows 11

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Comentários

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  1. Avatar de Miguel
    Miguel

    A Microsoft podia ter feito melhor. Teve muito tempo para isso. Tal como no mercado dos smartphones. Agora é aguardar pelo Googlebook e mudar de vida.

    Responder
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