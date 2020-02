Há ferramentas inegavelmente clássicas e que sempre vimos no Windows que se preparam para desaparecer. A Microsoft começou já este processo e parece ser irrevogável.

Depois de rumores e até de algumas ações concretas, a mais recente versão de testes do Windows 10 parece mostrar o futuro. O Paint e o Wordpad vão mesmo ser extras neste sistema operativo.

O futuro do Paint e do WordPad parece decidido

A próxima grande atualização do Windows 10, conhecida como 20H1, estará já terminada pela Microsoft. A versão 2004, como também é conhecida, tem já a pronta a versão candidata a RTM preparada e com os testes do Programa Insiders feito e terminados.

Especula-se que esta seja a build 19041, onde algumas novidades podem ser já vistas. Para além destas, é também possível ver aqui algumas mudanças importantes. Entre elas está a nova posição do Paint e do Wordpad.

Apenas extras para o sistema da Microsoft

Estas duas ferramentas clássicas do Windows 10, vão infelizmente passar a ser extras, que podem ser removidos do sistema, bastando ser desinstaladas. Este foi um caminho que a Microsoft já percorreu com o Windows Media Player.

A grande diferença neste caso está no facto destas app não serem removidas nesta versão do Windows 10. Vão estar disponíveis para serem removidas de forma simples, mas vão estar ativas e prontas para ser usadas de forma normal.

Será assim com muito mais elementos do Windows 10

Com o Windows 10, a Microsoft parece ter tornado alguns componentes de base do sistema opcionais. Falamos do servidor de SSH e de outros “extras”, que podem ser posteriormente ativados ou desligados de forma simples e direta.

Tudo aponta para que estas duas apps possam em breve tomar um rumo que já vinha a ser mostrado. Podem simplesmente desaparecer e ser substituídas por outras, mais modernas e com mais funcionalidades. Apenas a Microsoft sabe os planos para o futuro.