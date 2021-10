Microsoft estará a preparar um novo Defender para proteger o Windows 11

Depois de muitos anos sem ter uma solução de segurança fidedigna e que protegesse realmente o Windows, a Microsoft conseguiu tornar o Defender uma alternativa. Esta está hoje entre as melhores e é uma das mais seguras.

Com o Windows 11 a gigante do software quer mudar muita coisa e agora parece estar a criar uma nova versão do Defender. Esta será dedicada ao novo sistema e poderá chegar muito em breve aos PCs que o tenham instalado.

A aposta da Microsoft na segurança do Windows 11 parece ser muito elevada. Para além das óbvias alterações que tem estado a fazer, a gigante do software tomou uma posição única e muito firme no que toca aos requisitos de segurança e ao que tem de estar presente desde o primeiro momento.

Mesmo não tendo sido recebida de forma muito positiva pelos utilizadores, a verdade é que esta já se tornou o padrão. Agora a Microsoft parece querer ir ainda mais longe no Windows 11, com um novo Defender a ser preparado para este novo sistema operativo.

O que foi descoberto mostra um novo Defender que estará a ser preparado para o Windows 11. Até agora este sistema usa a mesma proposta que está nos sistemas anteriores, mas em breve tudo mudará. Este aparentar estar ainda em testes, com um provável programa Insiders a caminho.

Na sua descrição, este novo Defender da Microsoft pretende trazer uma proteção simples, contínua e personalizada. Não fica claro como esta nova versão o vai fazer, mas a sua renovação será muito mais do que estética, tal como aconteceu com o Windows 11.

Curiosamente o Defender tem estado a trazer alguns problemas para o Windows 11. As queixas acumulam-se no fórum da Microsoft e dão conta de que este componente estará a ter falhas de funcionamento ao não dar acesso às definições.

Não há datas e nem qualquer ideia de como este novo Defender vai chegar. Tal como o Android que está no Windows 11, a Microsoft deverá fazer passar primeiro pelo programa Insiders, para avaliar a sua qualidade e encontrar problemas.