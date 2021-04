Ao longo dos anos a Microsoft tem trazido para o Windows 10 muitas novidades e melhorias. Estas são testadas e avaliadas de forma exaustiva para depois serem promovidos para a utilização geral e para os utilizadores.

Claro que muitas destas experiências acabam por ficar para trás. É precisamente isso que vai acontecer agora com a Timeline do Windows 10, que vai desaparecer e perder assim a capacidade de sincronizar com vários equipamentos.

Mais uma funcionalidade que desaparece

Quando foi apresentado, em 2017, a Timeline do Windows 10 queria unir todos os outros dispositivos em torno deste sistema. A ideia da Microsoft era criar uma forma de dar continuidade às atividades dos utilizadores, podendo passar do smartphone para o PC e no sentido oposto.

Agora, do que a Microsoft anunciou, a Timeline vai desaparecer na sua essência. Os testes da sua remoção começaram com a última build Insider e deverá muito em breve ser alargada a todos. Fica no Windows 10, mas apenas restrita a este sistema.

If you have your activity history synced across your devices through your Microsoft account (MSA), you will no longer have the option to upload new activity in Timeline. AAD-connected accounts won’t be impacted. To view web history, Edge and other browsers have the option to look back at recent web activities. You can also view recently used files using OneDrive and Office.

Timeline deixa de funcionar no Windows 10

Com o fim da Cortana, este sincronismo deixa de fazer sentido para a Microsoft. Assim, vai remover todas estas funcionalidades, deixando de ter disponível o sincronismo entre dispositivos. Apenas será visível no Windows 10 e focado no próprio sistema.

Segundo a Microsoft, todas as capacidades que a Timeline estão já replicadas em várias propostas dos seus sistemas. A sincronização de separadores vem com o Edge, o histórico de ficheiros vem com o OneDrive e existem outras situações similares.

Em breve, e do que se espera, a Timeline será simplesmente uma funcionalidade interna do Windows 10. Vai permitir ver o histórico de acesso aos ficheiros e sites, mas apenas no sistema local e onde o utilizador acede no momento.

Este é mais um momento em que a Microsoft descontinua um dos seus serviços. Provavelmente a sua adesão foi baixa e acabaram por surgir alternativas dentro do seu ecossistema. A Timeline era uma funcionalidade muito interessante e que se bem explorada permitia mudar de dispositivos de forma transparente e direta.