Os rumores começaram a circular há dias e davam conta de uma novidade importante para o WhatsApp. O serviço de mensagens da Meta estaria a preparar uma novidade para o Windows e que iria mudar a forma como este estaria presente no sistema da Microsoft.

Como se esperava, esta ideia acabou por tomar forma e uma nova app do WhatsApp chegou à loja de apps da Microsoft. Pode assim ser usada no Windows 10 e no 11, garantindo aos utilizadores uma solução que vai muito para lá do browser.

Apesar de já ter uma versão dedicada ao Windows, o WhatsApp resolveu reinventar esta solução e criar uma nova, completamente de raiz. Esta é uma Universal Windows App (UWP) e faz uso de tudo o que o Windows oferece para a criação destas soluções.

Por agora, e para avaliar o que está já a ser disponibilizado, a nova app do WhatsApp está ainda em beta. Pode ser já descarregada da loja de apps da Microsoft e assim dar acesso a este serviço se estar a depender do browser.

Tal como acontece já noutras plataformas, com esta versão vem também a liberdade de não depender do smartphone. O WhatsApp começou por dar esta capacidade à versão disponível no browser e agora alarga para esta versão que em breve será alargada a todos.

Há ainda a presença de muitas das funcionalidades que nos habituámos a usar no smartphone. Falamos, por exemplo, da possibilidade de editar imagens, adicionando texto, recortando ou colocando autocolantes. Estas podem depois ser enviadas a qualquer contacto.

Outra particularidade desta versão é a forma como controla os recursos consumidos, ficando estes abaixo do que o browser usa mesma situação. Há ainda o arranque rápido desta app e a apresentação de notificações mesmo com o novo WhatsApp fechado.

Esta passará a ser em breve a versão do WhatsApp dedicada ao Windows. Os utilizadores vão passar a poder usar para aceder ao serviço e assim retirar o máximo. Por agora está em beta e dará acesso antecipado a tudo o que for desenvolvido e estiver em testes.