Usa o WhatsApp no computador? Há novidades a chegar às apps desktop

Agora que já é possível utilizar o WhatsApp no computador sem o smartphone ligado e em mais do que um equipamento, há que dar às aplicações novas funcionalidades.

O objetivo parece passar por tornar o serviço de chat universal, tão completo no computador como já é no smartphone.

As novidades associadas ao WhatsApp têm vindo a deixar os utilizadores satisfeitos. Apesar dos problemas associados a questões de privacidade, a verdade é que este é um serviço que responde cada vez melhor às necessidades de comunicação online.

A versão para smartphone é ainda o centro deste serviço, no entanto, as exigências dos consumidores têm tornado as versões web e desktop cada vez mais completas.

Umas das melhores novidades é a possibilidade recente de já se puder usar o serviço em quatro dispositivos em simultâneo mais um smartphone. Além disso, destaca-se o facto de já não ser necessário ter o smartphone ligado para que as conversas decorram.

Se quer saber como fazer, explicamos no artigo abaixo:

WhatsApp para computador terá mais novidades em breve

As apps para Windows e macOS poderão, em breve, receber uma grande atualização com várias novidades que revelam que a marca quer tornar o serviço cada vez mais universal.

Um site italiano, Aggiornamenti Lumia, revelou através de imagens algumas das novidades que estarão para chegar.

Desde já, destaca-se o modo desenho, com uma área que permitirá escrever ou desenhar algo para enviar, sem ser necessário recorrer a software de terceiros para o fazer, e muito útil para ecrãs táteis.

O WhatsApp UWP (Universal Windows Platform, permite que a app seja usada também na Xbox) será desenvolvido em consonância com o Windows 11, com painéis semitransparentes. Funcionará mesmo quando estiver fechado, com as notificações a serem entregues normalmente.

As definições também serão ajustadas e agrupadas em 6 categorias: Geral, Conta, Conversas, Notificações, Armazenamento e Ajuda.

Estas novidades em termos de interface estão associadas ao Windows, no entanto, o site WABetaInfo já avançou que a app para macOS também será atualizada, mas ainda não foram partilhadas mais informações ou imagens associadas.