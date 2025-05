Huawei acaba com o Windows e lança o primeiro portátil com HarmonyOS

A Huawei tem alguns planos bastante ambiciosos para o HarmonyOS, o seu sistema operativo. Surgiu como um derivado do Android, evoluiu para uma solução própria, e a empresa procura levá-lo para mais dispositivos. É por isso que apresentou agora o seu primeiro portátil equipado com esta plataforma, abandonando o Windows.

Segundo o South China Morning Post, o PC HarmonyOS da Huawei foi criado como resposta às sanções dos EUA que impedem a empresa de continuar a utilizar o Windows. A licença que a fabricante asiática tinha com a Microsoft expirou em março deste ano, o que motivou a transição para o novo sistema operativo.

Os detalhes sobre o dispositivo são praticamente nulos. A única coisa que se sabe até agora é que estará à venda na China a 19 de maio, e alguns vídeos promocionais ofereceram uma primeira vista à interface gráfica. Ainda não se sabe se o equipamento chegará aos mercados internacionais, algo que muitos consideram pouco provável.

A Huawei adaptou o design do HarmonyOS para utilização em computadores, oferecendo uma interface de utilizador híbrida. Isto significa que apresenta vários dos elementos que já são tradicionais nos smartphones e tablets que utilizam o mesmo software, mas introduz funcionalidades semelhantes às oferecidas pelo Windows ou macOS.

Como se pode ver nas poucas imagens que surgiram do novo portátil da Huawei, o HarmonyOS apresenta uma barra de tarefas com uma doca semelhante ao do macOS para gerir aplicações. Existe também uma secção semelhante à bandeja do sistema para gerir a conectividade e outras definições do dispositivo, bem como uma espécie de menu Iniciar.

Ao utilizar o HarmonyOS, o computador pode executar aplicações já disponíveis noutros dispositivos que executem o mesmo software, como telemóveis e tablets. Segundo o relatório, outros programas que podem ser utilizados no portátil Huawei incluem o pacote de escritório WPS e o software empresarial DingTalk, ambos muito populares na China. E também apoia a Celia, a assistente virtual da marca asiática.

Outro aspeto curioso do caso é que o nome do novo PC com HarmonyOS ainda não foi revelado. Nas imagens que foram vistas do dispositivo, este parece ter um design praticamente idêntico ao do Huawei MateBook X Pro. Será interessante ver se faz parte da mesma família.

Embora o HarmonyOS tenha surgido como um derivado do Android, evoluiu para se tornar uma plataforma independente. Em outubro do ano passado, a Huawei lançou a versão NEXT do software, totalmente gratuita do Android. Baseia-se num microkernel proprietário derivado do OpenHarmony, e os seus desenvolvedores afirmam que não só oferece um melhor desempenho, como também é mais eficiente em termos energéticos.

Veremos se o portátil HarmonyOS da Huawei chegará aos mercadaos internacionais num futuro não muito distante. Como referido antes, tal parece improvável no futuro imediato. Mas se a mudança do Windows na China produzir resultados positivos, poderá ser uma alternativa interessante a considerar.