A Microsoft tem planos definidos e muito claros para o Android e para a sua integração com o Windows 10. Muitos deles estão já visíveis e em utilização, mas a empresa quer ir mais longe e dar ainda mais aos utilizadores.

Com funcionalidades já prontas e entregues aos utilizadores, as equipas não pararam e têm muito mais para revelar. Uma dessas melhorias surge agora e muda completamente a forma como podemos usar o Android dentro do Windows 10.

União entre Windows 10 e Android reforçada

Desde que foi apresentada a primeira versão da app Your Phone que muito mudou. De uma solução que apenas lia as mensagens e as imagens dos utilizadores, cresceu e hoje permite já ter acesso completo a tudo o que está presente no smartphone.

Vai de tal forma longe que podemos usar o telefone sem sequer o ligar ou ter na mão para interagir. Claro que a Microsoft quer ainda mais desta união e por isso apresentou agora para todos a sua mais recente novidade. Esta consegue melhorar o que já era excelente.

Várias apps Android ao mesmo tempo no PC

Anunciada agora, a capacidade de ter várias apps Android a correr dentro do Windows é algo completamente diferente e interessante. Permite um maior controlo e multiplica a capacidade que até há pouco estava limitada a um ecrã.

Ao abrir as várias apps, o utilizador tem assim acesso a várias fontes de informação em simultâneo, sem ter de alternar entre todas as que tem já abertas. Na verdade, consegue tornar ainda melhor o smartphone ao ter vários ecrãs disponíveis.

Microsoft volta a apostar na integração

Esta novidade esteve em testes durante algum tempo e está agora pública e aberta a todos. Por agora, tem uma limitação que permite apenas aos utilizadores de smartphones Samsung o acesso. Não se sabe se em breve será aberta a todos os smartphones Android.

Com esta mudança, a Microsoft torna ainda melhor uma funcionalidade que muitos usam já de forma diária. Mostra o empenho da empresa em tornar a união entre o Android e o Windows 10 ainda maior e mais útil para os utilizadores.