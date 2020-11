Há muito que se sabe que a Apple tem preparada uma novidade para os seus computadores pessoais. A marca apresentou recentemente os seus novos processadores, criados internamente e que vão equipar um lote de equipamentos.

Espera-se que estes sejam apresentados muito em breve, num evento que será dedicado a este novo processador e aos equipamentos que vão equipar. Antes deste momento surgem informações importantes e que revelam os primeiros resultados de testes ao processador da Apple dos novos MacBook.

Um novo processador a caminho da Apple

Ainda não se sabe muito sobre o que o processador A14X da Apple será capaz de oferecer aos utilizadores e aos equipamentos onde forem usados. A Apple espera que sejam capazes de alimentar um computador pessoal e garantir o melhor desempenho, face ao que tem hoje disponível.

Estes valores estão ainda longe de serem conhecidos, mas como é normal, a marca terá uma palavra a dizer nesta área. O desempenho dos seus smartphones e tablets que usam uma versão ligeiramente inferior deste processador são bem conhecidos e mostram isso mesmo.

A14X pode mudar o mercado dos computadores

Agora surgiram os primeiros resultados de testes de benchmark ao A14X Bionic, ainda que não oficiais. O resultado é expressivo e coloca o A14X acima do que temos hoje num MacBook Pro de 16 polegadas, com um i9 da Intel. Os valores surgiram do Geekbench 5.

Os valores apresentados mostram uma pontuação de 1634 nos testes de um núcleo e 7220 nos testes de multi-núcleos. Comparados com os 1096 e 6869 do i9, fica claro que será mais poderoso no desempenho. O A14 Bionic, naturalmente mais fraco, conseguiu 1583 e 4198 pontos.

Testes de benchmark prometem muito

Não existe informação sobre o sistema operativo que estava a correr em cima deste processador e nem era conhecida e confirmada a sua origem. Ainda assim, não existem razões para tomar estes valores e tê-los como referência.

Estes vão valores de benchmark muito interessantes para a Apple e para os seus equipamentos. Preveem que, mais uma vez, os processadores criados para empresa fiquem no topo da lista e do mercado, marcando o ritmo do que a concorrência será capaz de criar e apresentar. Claro que tudo ficará a saber-se já dentro de dias.