Estas duas aplicações do Windows 11 podem deixar de funcionar a qualquer momento

A Microsoft tem por norma adaptar as suas aplicações aos seus sistemas e ao que os utilizadores necessitam. Neste cenário, e com novas propostas, existem duas aplicações do Windows 11 podem deixar de funcionar a qualquer momento. O Mail e Calendar são as vítimas e este cenário não terá retorno.

Mail e Calendar podem deixar de funcionar

Com o início do novo ano, duas das aplicações clássicas do Windows 10 e do Windows 11 que o têm acompanhado nos últimos anos vão despedir-se. Falamos das clássicas aplicações Mail e Calendar que, como revelou a Microsoft, já não estarão operacionais a partir de 1 de janeiro de 2025.

A empresa de Redmond anunciou há alguns meses que vai deixar de suportar as aplicações clássicas de Mail e Calendário do Windows 11 e Windows 10. Os utilizadores não devem preocupar-se, pois todos os dados, incluindo e-mails, podem ser exportados para a nova aplicação Outlook para Windows.

Mas, conforme as informações mais recentes, embora o prazo de 31 de dezembro de 2024 já tenha passado, as aplicações Mail e Calendar continuaram a funcionar. Segundo a Microsoft comentou num documento de suporte, as aplicações Mail e Calendar servirão apenas como ferramenta para a leitura de e-mails antigos.

Microsoft quer dar ainda mais ao Windows 11

Estas, ainda que estejam funcionais, deixarão de ter a capacidade de enviar ou receber novos e-mails muito em breve. Curiosamente, a aplicação Outlook para Windows oferece a opção de voltar à aplicação Mail e Calendar por meio de um botão de definições.

Mas, e como é normal acontecer, estas aplicações devem deixar de funcionar a qualquer momento. Por isso, os utilizadores não se devem surpreender se dentro de alguns dias já nem estejam a funcionar. O novo Outlook para Windows não tem tantas características como o Outlook clássico, embora pelo menos Redmond esteja a trabalhar na compatibilidade com o PST.

De qualquer forma, o Outlook para Windows tem uma série de vantagens relacionadas com a inteligência artificial. Esta ferramenta deverá também ganhar novas funcionalidades. Querem dar ao utilizador uma experiência mais alargada e com ainda mais opções e possibilidades.