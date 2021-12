A Microsoft prepara os seus sistemas com as ferramentas necessárias para os utilizadores e o Windows 11 não é exceção. Tudo o que é necessário está ali presente e pronto a ser usado para retirar o máximo destes sistemas.

Para provar que este cenário é real há pequenas provas interessantes. Hoje mostramos como podem remover uma pasta da pesquisa do Windows 11 e esconder ficheiros que estejam arrumados dentro deste local.

A pesquisa do Windows 11, se usada de forma correta, é uma ferramenta muito útil aos utilizadores. Basta saber o que procurar e como procurar para rapidamente encontrar tudo o que é desejado, seja em qualquer tipo de ficheiro.

Claro que esta pesquisa pode ser configurada e adaptada ao que o utilizador precisa. É aqui que podem definir, por exemplo, que pastas querem remover dos índices e deixar de fora dos caminhos onde os ficheiros vão ser procurados.

Para o fazerem devem abrir a pesquisa do Windows 11 e depois abrir o separador Privacidade e segurança, do lado esquerdo. De seguida e já do lado direito, devem procurar a entrada Procurar no Windows. Esta deverá estar a meio das opções presentes.

Dentro da nova área, devem agora descer para a área Excluir pasta da pesquisa melhorada. Aqui têm a lista dos locais onde o Windows 11 não vai pesquisar, já definidos pelo sistema. Só precisam de adicionar os que querem excluir.

Carreguem então no botão Adicionar uma pasta excluída e definam o local a deixar de fora do processo de procura do Windows 11. Desse momento em diante, e numa qualquer pesquisa, esse local será deixado de lado e não será avaliado.

É desta forma simples que podem excluir as pastas onde não querem que a pesquisa do Windows 11 entre. Assim, tudo o que colocarem dentro ficará fora do olhar deste sistema e não será apresentado como resultado.