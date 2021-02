Há muitas funcionalidades que podem usar no Windows 10 para o gerir. Basta correr um comando ou chamar uma interface e rapidamente podem alterar dados ou simplesmente mudar uma informação sobre o utilizador. Uma possibilidade que muitos usam é a de alterar o seu nome de utilizador.

Este recurso é usado para criar a conta do utilizador logo no início da utilização ou quando o Windows 10 é instalado. Assim, hoje explicamos como podem mudar o nome de utilizador de forma simples.

Como mudar o nome de utilizador no seu Windows

Quem se habitua a usar o Windows 10 depressa percebe como este é simples de gerir. As ferramentas certas estão presentes e basta conhecer o seu potencial para as usar sem preocupação ou receio.

O nome de utilizador deste sistema é um elemento essencial da conta e é algo que não deve ser alterado manualmente. O Windows 10 tem a ferramenta ideal e que os utilizadores podem usar em caso de necessidade.

Abrir a ferramenta certa do Windows 10

Comecem por abrir a chamada de comandos do Windows 10. Para isso carreguem simultaneamente na tecla Windows e na tecla R (win + r) e uma nova janela irá surgir ao utilizador. Aqui, devem simplesmente escrever o comando control userpasswords2.

Isto abrirá uma nova janela onde vão ser mostradas as contas de utilizador presentes neste sistema. Escolham a que querem alterar, por norma a associada ao utilizador.

Simplesmente mudar o Nome de utilizador

De seguida, uma nova janela é aberta, desta vez com os dados associados ao utilizador e onde podem mudar informação. Podem simplesmente alterar os dados que estão presentes.

Qualquer um deles pode ser alterado, mas o que querem mudar tem a etiqueta Nome de. Só precisam de escrever aqui o nome que querem que passe a ser usado, mas foquem-se no primeiro valor.

Após alterarem o valor, devem simplesmente carregar no botão ok, seguindo de outro botão ok, ficando os dados mudados daí em diante. Para confirmar basta abrir o explorador de ficheiros e ver o nome que está agora atribuído ao utilizador na sua origem base.

É desta forma simples que podem mudar o nome de utilizador do Windows 10. Mais uma vez fica provado que existe sempre uma app que podem usar sem estar a usar ferramentas externas.