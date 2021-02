Já pode comprar o CPU Intel Core i7-11700 Rocket Lake-S na Alemanha por 469 euros

Já se sabia que a Intel iria lançar para o mercado a nova linha de processadores Rocket Lake no início deste ano de 2021. No entanto, agora há registos que um dos novos modelos já se encontra em venda antecipada na Alemanha, antes do lançamento oficial.

Segundo as informações, um site de vendas alemão já tem à venda stock do novo CPU Intel Core i7-11700K Rocket Lake-S pelo valor de 469 euros.

Intel Core i7-11700K à venda na Alemanha por 469 euros

A Intel ainda não lançou oficialmente a sua linha da 11.º geração de CPUs, mas na Alemanha há já quem se antecipe a esta estreia.

Mindfactory é uma loja online alemã que se encontra a vender o novo processador Intel Core i7-11700K Rocket Lake-S. O CPU está bem visível na página oficial da loja, e pode então já ser comprado por um preço de 469 euros.

O mais curioso é que a loja não está a disponibilizar o processador num regime de pré-venda. Por sua vez, a Mindfactory já tem o CPU Intel Core i7-11700K em stock e está a vendê-lo diretamente ao cliente.

Segundo a publicação, apenas é permitida a venda de 1 unidade por encomenda.

O Intel Core i7-11700K é um processador desbloqueado que ainda não foi apresentado oficialmente. O CPU é equipado com 8 núcleos e 16 threads com suporte a PCI Gen4. Conta também com a nova arquitetura Cypress Cove. Para além disso, este processador traz ainda uma nova embalagem.

Portanto, o preço afixado deste CPU é de 469 euros, que é assim 152 euros mais caro do que o Intel Core i7-10700 que também consta na mesma loja alemã.

Espera-se que a fabricante da Califórnia apresente oficialmente a 11.º geração destes processadores a 16 de março. Já as análises e as vendas devem acontecer a partir do dia 30 de março.

