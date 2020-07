Dica: Como instalar ou remover o Notepad no Windows 10

A Microsoft tem estado a mudar a forma como desenvolve as diferentes apps do Windows 10. Estas deixaram de estar presas a este sistema e são hoje independentes e com ciclos próprios.

Uma das primeiras a receber este tratamento especial foi o bem conhecodo Notepad. Assim pode ser desenvolvido de forma muito mais direta e independente. Fruto disto, nas novas versões, este pode não estar presente diretamente e precisa de ser instalado.

Mudanças muito grandes no Notepad

Até há pouco, o Notepad era uma peça essencial do Windows 10 e não podia ser separado deste. Assim, obrigava a que qualquer desenvolvimento tivesse de surgir com as atualizações do Windows.

A Microsoft resolveu alterar esta forma e tornou o Notepad independente e arranjou-lhe um lugar na sua loja de apps. Isto abre as portas a melhorias e desenvolvimentos constantes, que o tornam ainda melhor.

Simples de instalar no Windows

Levou também a que pudesse não ser instalado diretamente com o sistema. Para esses casos, é possível fazer a sua instalação posterior e para isso devem abrir as Definições do Windows 10.

Aqui dentro devem escolher a opção Aplicações e depois escolher o separador Aplicações e funcionalidades. Logo no início encontram depois a opção Funcionalidades adicionais, que devem escolher.

A lista de funcionalidades do Windows 10

Na área seguinte vão ter acesso a todas as funcionalidades extra que estão instaladas no Windows 10. Esta pode ser uma lista extensa, mas a opção que procuram está logo no início, com o nome Adicionar uma funcionalidade.

Novamente será mostrada uma vasta lista de funcionalidades disponíveis para serem instaladas. Só precisam de escolher a pretendida, que este caso é Bloco de notas ou Notepad. No fim devem carregar no botão Instalar e seguir o processo.

A Microsoft está a mudar radicalmente o Notepad

Caso pretendam remover o Notepad, devem na janela anterior selecionar esta app. De seguida vão ter disponível o botão Desinstalar. Devem novamente seguir o processo apresentado até ao final e a app será removida.

É desta forma simples que podem agora controlar se querem ou não presente o Notepad. Este editor básico de texto acompanha o Widows há muitos anos e tem conseguido evoluir, ainda que de forma muito tímida. Pode ser que agora cresça para os níveis esperado há muito.