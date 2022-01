O Windows 11 é já uma realidade e a Microsoft está a acelerar o seu ritmo de desenvolvimento. Esta nova versão está ainda com algumas novidades em falta, que a gigante do software tinha prometido e até apresentado.

A mais relevante destas é mesmo a chegada das apps Android a este sistema e a disponibilização de uma liberdade ainda maior aos utilizadores. Esta será a próxima novidade e que chegará muito em breve, com mais algumas melhorias que já estavam programadas.

Finalmente as apps Android estão a chegar

Desde que o Windows 11 foi apresentado que os utilizadores esperam pela chegada de uma novidade única. Falamos da possibilidade de correr apps Android diretamente dentro deste sistema, sem depender de qualquer smartphone ou qualquer emulador adicional.

A verdade é que esta está já em testes há vários meses, sendo ultimada para que esteja perfeita e pronta para todos. Agora que está mais madura, a Microsoft resolveu dar o passo lógico e anunciou que irá lançar esta funcionalidade em fevereiro para muitos mais utilizadores, numa preview pública.

Há mais novidades a chegar ao Windows 11

A somar a esta novidade importante, a Microsoft terá ainda mais melhorias a chegar ao Windows 11. Assim, vamos ver mudanças na barra de tarefas, com um botão para silenciar chamadas, a visualização do relógio em ecrãs adicionais e o regresso do widget do tempo.

Ao mesmo tempo, e como mudança de fundo, vamos ver alterações nas apps Bloco de Notas e no leitor multimédia. Estas são mudanças importantes e que já foram vistas nas versões de testes do novo sistema da Microsoft.

Microsoft deixou recados aos utilizadores

Na publicação onde revelou estas novidades, a Microsoft mostrou ainda números impressionantes de adoção dos seus sistemas. Ao todo, e muito graças à pandemia, o Windows 11 e a versão anterior estão já a correr em mais de 1,4 mil milhões de PCs e computadores portáteis.

Um alerta que a Microsoft deixou deverá ser tomado em consideração por todos. Os planos de atualização gratuitos para o Windows 11 parecem estar prestes a chegar ao fim, devendo por isso os utilizadores acelerar a migração das suas máquinas para este novo sistema.