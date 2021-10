Os utilizadores do Windows têm presentes algumas ferramentas que se tornaram verdadeiros ícones ao longo do tempo. São apps que elevam o sistema operativo da Microsoft ou que olham para o seu interior de forma único.

É impossível fazer esta referência e não falar dos Sysinternals. Criados há 25 anos, têm evoluído e tornaram-se uma referência no campo da ajuda a quem gere estes sistemas. Agora voltaram a ser promovidos e estão na loja de apps da Microsoft, mas há mais surpresas.

Apesar de estarem desde sempre associados à Microsoft, a verdade é que os Sysinternals não nasceram dentro desta empresa. Criados por Mark Russinovich há 25 anos, esta suite de ferramentas tem sido uma ajuda essencial para quem precisa de olhar para dentro do Windows.

Após terem sido incorporadas na gigante do software em 2006, continuaram a ser desenvolvidas e a adaptarem-se às diferentes versões do Windows. O seu criador é hoje um funcionário da Microsoft, sendo hoje CTO do Azure.

No seu 25º aniversário uma das grandes novidades foi a chegada dos Sysinternals à loja de apps da Microsoft. Com esta nova casa tem uma maior visibilidade e passa a estar incorporado numa plataforma muito mais capaz e de uma simples gestão.

Outra grande novidade deste seu aniversário é a passagem para outras plataformas. Os Sysinternals têm agora uma versão para Linux, que pode ser instalada de forma ainda não trivial, mas que é acessível a todos.

Tal como na versão Windows, esta nova aposta no Linux deverá crescer e adaptar-se ao novo sistema operativo, com ferramentas próprias e dedicadas. Há, por isso um caminho longo ainda a ser percorrido e que pode ser acompanhado na página do GitHub.

Esta nova vida dos Sysinternals vem mostrar que esta é mesmo uma ferramenta intemporal e que tem ainda espaço para crescer, tornar-se ainda melhor e ter uma abrangência muito mais alargada. Se não se recorda ou não sabe o que são estas ferramentas, então vá já à loja de apps da Microsoft e instale.