Alguns dados estatísticos sobre Crusader Kings III

De certa forma, todos nós gostamos de estatísticas e de quantificar as coisas na nossa vida. Um pouco a pensar nisso, a Paradox Interactive revelou alguns dados interessantes sobre o primeiro aniversário de Crusader Kings III, o seu jogo de estratégia medieval.

Venham conhecer alguns dados estatísticos interessantes e... cómicos também.

Crusader Kings III é o mais recente trabalho dos Paradox Development Studio e transporta os jogadores até à Idade Média, altura dos Cavaleiros e Cruzados.

Numa época repleta de guerra e conflitos, onde a política e intriga tinham papel importante nas relações entre os reinos, o jogador tem como objetivo o de criar e cimentar o seu reinado e criar as condições para uma dinastia duradoura para a sua família.

É, portanto, neste ambiente tenso e de iminente convulsão que Crusader Kings III entra em cena. Graças a uma multiplicidade de opções diplomáticas, militares e familiares que o jogo apresenta, a Paradox recolheu algumas métricas em relação às mais usadas pelos jogadores.

Com um ano de existência, vamos ver as principais estatísticas de Crusader Kings III:

Desde o seu lançamento que já foram contabilizadas mais de 128 milhões de horas de jogo repletas de diplomacia, intriga política e criação de Dinastias;

Nesse mesmo período, mais de 334 milhões de bebes nasceram em Crusader Kings III

Num ano, ocorreram mais de 18 milhões de noivados e casamentos

Mais de 4 milhões de jogadores, caíram em desgraça pelo stress

Em Crusader Kings III é possível ter animais de estimação pelo que mais de 4 milhões de animais foram adotados

Mais preocupantes ainda, é o facto de mais de 1 milhão de prisioneiros terem conseguido escapar do encarceramento, apenas em 1 ano de Crusader Kings III.

Entretanto, um ano de jogo, também permite tirar algumas conclusões sobre hábitos dos jogadores. Por exemplo:

A zona mais popular para arranque da nossa Dinastia, é a Britannia

A principal "classe" escolhida nestes últimos 12 meses, foi o Warmonger

As religiões pagãs foram "reformadas" mais de 1 milhão de vezes

O Sagrado Império Romano foi restaurado mais de 190.000 vezes

O Grande Cisma foi tratado mais de 220.000 vezes

O Canibalismo foi adotado mais de 14.000 vezes no jogo.

"Pessoalmente, acho fantástico que Crusader Kings III tenha este dom de cativar os jogadores durante tantas horas no decorrer de um único ano", referiu Alexander Oltner, Lead Game Designer da Paradox Development Studio.

Alexander acrescentou ainda que "Tem sido fantástico ler no Reddit ou assistir no Twitch a uma grande quantidade de formas em como a comunidade tem criado as suas Dinastias e, muitas vezes, falhado em torná-las prósperas e bem sucedidas. Com esta amostra de 1 único ano, estou ansioso para ver o que vai suceder nos próximos anos"

Crusader Kings III encontra-se disponível para PC, Mac, Linux, Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X e Xbox One.

