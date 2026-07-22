GRAFT apresenta novo trailer da história durante o Convergence Games Showcase 2026

A Harebrained, estúdio responsável pela trilogia Shadowrun, revelou um novo trailer de GRAFT durante o Convergence Games Showcase 2026. Venham conhecer um pouco mais do jogo.

Foi durante o Convergence Games Showcase 2026 que os estúdios Harebrained revelaram um novo trailer para o seu próximo jogo, GRAFT.

O vídeo oferece, pela primeira vez, um olhar aprofundado sobre a narrativa deste RPG de terror de sobrevivência, ao mesmo tempo que apresenta novas sequências de jogabilidade passadas na inquietante estação espacial conhecida como Arc.

No trailer, os jogadores são confrontados com visões perturbadoras, uma voz misteriosa que parece guiá-los e a inquietante transformação do próprio corpo numa arma de sobrevivência. Estes elementos estabelecem o tom para uma viagem sombria através da Arc, uma gigantesca megaestrutura em colapso, onde cada passo representa um novo desafio e cada decisão pode determinar a sobrevivência.

Em GRAFT, os jogadores exploram um mundo repleto de maravilhas tecnológicas tão fascinantes quanto aterradoras. A Arc esconde tecnologias esquecidas, segredos antigos e recursos valiosos, mas apenas aqueles que conseguirem sobreviver terão oportunidade de os descobrir. Ao longo da aventura será necessário atravessar abismos colossais, labirintos autorreplicantes e misteriosas tecno-catacumbas, numa incessante procura por uma forma de escapar.

A componente narrativa assume igualmente um papel central. O protagonista não é o único sobrevivente deste cenário devastado e, ao longo da jornada, terá oportunidade de estabelecer alianças frágeis que poderão evoluir para relações mais profundas. Contudo, num mundo onde todos lutam desesperadamente pela sobrevivência, qualquer pessoa pode revelar-se uma ameaça. As escolhas realizadas ao longo da história terão impacto direto no desenrolar da aventura e no destino das personagens encontradas pelo caminho.

O combate aposta numa abordagem intensa e estratégica ao terror de sobrevivência. Experiências antigas que perderam o controlo, criaturas grotescas e agentes implacáveis controlados por uma inteligência artificial enlouquecida perseguem constantemente o jogador. Para enfrentar estas ameaças será necessário utilizar cuidadosamente as armas e ferramentas disponíveis, escolhendo criteriosamente quando combater e quando evitar o confronto, enquanto se gere um inventário de recursos sempre limitado.

Um dos elementos mais originais de GRAFT reside no sistema de transformação corporal. O corpo do protagonista torna-se a sua principal arma, podendo ser melhorado através dos chamados Grafts, implantes biológicos que conferem novas capacidades e permitem desenvolver estilos de jogo distintos. Cada Graft recuperado dos inimigos derrotados ou encontrado nas profundezas da Arc representa uma nova possibilidade estratégica e um reforço do arsenal disponível.

No entanto, estas alterações físicas têm também profundas consequências psicológicas. Sempre que um novo Graft é incorporado, surgem memórias fragmentadas e desejos estranhos que parecem pertencer a outras vidas. Recordações de pessoas nunca conhecidas e impulsos violentos começam a invadir a mente do protagonista, obrigando o jogador a decidir o significado de cada fragmento de identidade e a enfrentar as consequências dessas escolhas.

GRAFT promete combinar exploração, terror psicológico, sobrevivência e uma narrativa profundamente moldada pelas decisões do jogador, oferecendo uma experiência intensa num universo de ficção científica sombrio. Os interessados já podem adicionar o jogo à lista de desejos na Steam e na Epic Games Store, enquanto aguardam por mais novidades sobre aquele que se apresenta como um dos RPG de terror de sobrevivência mais promissores dos próximos tempos.