A Microsoft mudou muito a sua posição quando assumiu a ideia de criar o Windows 11. A gigante do software parece ainda mais próxima dos utilizadores e está a ouvir toda a sua opinião e informação que estes contribuem.

Isso pode ser visto agora, numa posição que a Microsoft tomou face ao Windows 11. A empresa assumiu que 2022 será um ano em que irá trabalhar para dar um desempenho ainda melhor para o seu novo sistema.

Foi no Reddit que a Microsoft revelou mais sobre o que será o seu ano de 2022 no que toca ao seu novo sistema operativo. Tudo aconteceu durante uma AUA (Ask Us Anything) nesta rede, focada ainda no tema Windows App SDK.

Vários leitores queixaram-se do desempenho de vários elementos que a interface do Windows 11 oferece. Face a isto, a equipa de programadores da Microsoft assumiu perante esta audiência que irá dedicar parte do seu tempo a melhorar este comportamento.

Estes trabalhos na interface foram até já iniciados, mas os resultados vão chegar apenas no próximo ano. Estes devem poder ser vistos como uma das melhorias ou novidades que a Microsoft irá apresentar na atualização que lançar em 2022.

Isto revela também que a Microsoft está mais atenta ao que os utilizadores oferecem como feedback do Windows 11. Este não é um tema novo e já antes fora abordado pelos utilizadores. Ao assumir estas questões, a gigante do software irá conseguir melhorar ainda mais o seu sistema.

A questão do desempenho do Windows 11 parece ser sensível para a Microsoft, e que tem sido abordada de várias formas. A empresa já mostrou várias vezes que este sistema consegue tirar ainda mais do hardware que tem à disposição e que dessa forma dá ainda mais aos utilizadores.

Resta assim esperar por 2022 e ver o que está a Microsoft a preparar. Este sistema tem recebido de forma constante melhorias e novidades, que o tornam ainda mais interessante e adaptado ao que os utilizadores realmente necessitam.