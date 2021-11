COVID-19: Portugal poderá chegar aos 6 mil casos diários até ao Natal

Os números da COVID-19 em Portugal têm vindo a crescer. Políticos e especialistas reuniram-se hoje no Infarmed para analisar a situação de Portugal no que diz respeito à pandemia.

De acordo com uma projeção de um projeto português, o nosso país poderá chegar aos 6 mil casos diários até ao Natal.

Portugal pode chegar a 17 de dezembro, aos seis mil casos diários de COVID-19

Portugal encontra-se na quinta fase da pandemia e apresenta uma incidência de infeções de 203 casos por 100 mil habitantes, sendo mais elevada na população jovem. Uma projeção recente, indica que Portugal poderá chegar aos 6 mil casos diários até ao Natal.

O Projeto Covid-19 Insights da Universidade de Lisboa alerta para a necessidade de medidas de mitigação. Portugal pode chegar, já a 17 de dezembro, aos seis mil casos diários de COVID-19, se não forem tomadas medidas de contenção da pandemia. O alerta é do projeto Covid-19 Insights, que desenvolveu um modelo de previsão, que faz uma projeção da atividade do vírus para as próximas semanas.

De acordo com o investigador Pedro Simões Coelho, “mesmo num cenário muito pessimista, não se prevê, até ao final do ano, chegar aos mil internamentos por dia”, o que ajudará a evitar a sobrecarga dos serviços de saúde.

Ainda de acordo com dados do projeto Covid-19 Insights, se Portugal tivesse mantido, desde outubro, medidas como o teletrabalho e o uso de máscara em espaços fechados e abertos com concentração de pessoas, a 17 de dezembro seriam registados "3.500 casos diários", antecipa Pedro Simões Coelho. Os internamentos estariam, no total, perto de 500 e cerca de 80 doentes nos cuidados intensivos.