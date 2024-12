A Microsoft prepara uma mudança radical para a pesquisa no Windows

O Windows tem muitos pontos onde pode ser melhorado. A Microsoft tem consciência destas necessidades de melhorias e tem procurado colmatar estas falhas ou estes pontos. Isto pode ganhar uma novidade em breve, com uma nova app que está a ser preparada para mudar a pesquisa no Windows.

Quem tenta usar a pesquisa interna do Windows da Microsoft, já deve ter reparado que esta não é totalmente eficiente. Esta é um problema que a Microsoft tem presente e que pode acabar por ser resolvida muito em breve, de uma forma muito simples.

Foi revelado que a Microsoft está a desenvolver uma aplicação para pesquisa de ficheiros internos do Windows 11. Graças a esta nova app, que poderá ser acedida com muita facilidade, o utilizador pode pesquisar ficheiros tanto no seu computador como no armazenamento cloud.

O melhor de tudo é que existirão muitos filtros, e será possível realizar estas pesquisas por nome, mas também por palavras-chave e até por pessoas ou autores. Parece que a Microsoft não abandona o problema da pesquisa interna no Windows, apesar de a atual não ser muito eficiente.

O facto de estar a desenvolver esta nova aplicação dará a capacidade de localizar os ficheiros escrevendo os nomes ou autores. Também pode pesquisar estes ficheiros usando palavras-chave, como normalmente acontece. O acesso a esta aplicação pode ser feito a partir da barra de tarefas, pelo que será muito acessível.

A Microsoft descreve esta novidade e mostra como será interessante e importante:

File Search Companon é uma aplicação que traz ficheiros diretamente para a barra de tarefas do Windows. Com um único clique, pode pesquisar ficheiros sem perder o contexto. Encontre os ficheiros mais relevantes para o seu trabalho atual, ficheiros recentes e partilhados e muito mais.

Assim, e através da barra de tarefas, será possível clicar num novo ícone. Este mostrará uma pequena janela com uma barra de pesquisa e alguns filtros. Por agora ainda não está acessível para testes e estará limitada internamente. Ainda assim, a promessa desta novidade da Microsoft vem trazer um novo interesse ao Windows.