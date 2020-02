Programador instala com sucesso o Windows 10X num MacBook

O Windows 10X foi apresentado no último evento de hardware da Microsoft. Este sistema foi desenvolvido para dispositivos com dois ecrãs, enquadrando-se bem no conceito do Surface Neo. A Microsoft já prometeu que, ao nível das atualizações, o seu novo sistema será super rápido.

Recentemente um programador conseguiu instalar o novo Windows num MacBook. Veja o resultado em vídeo.

A Microsoft lançou recentemente uma versão preliminar, através de um simulador, do Windows 10X, permitindo que os programadores analisem o novo sistema operativo direcionado para dispositivos de dois ecrãs.

Alguns programadores ansiosos extraíram a imagem do sistema operativo e instalaram-na em hardware real – incluindo num MacBook de 12 polegadas, refere o 9to5mac.

Windows 10X já rolar num MacBook

No twitter, o utilizador com o nickname imbushuo partilhou um vídeo onde mostra o novo sistema operativo da Microsoft a rolar com sucesso num MacBook. Como o MacBook de 12 polegadas não é um equipamento com dois ecrãs ou dobrável, o Windows divide o ecrã em dois “virtuais”. Vejam o resultado.

Além da instalação no MacBook, há quem já tenha conseguido instalar no Surface Go da Microsoft, mas com algumas limitações. Instala o novo Windows 10 X – Veja aqui.

