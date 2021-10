Com o Windows 11 a Microsoft prepara-se para trazer muitas mudanças à interface do sistema operativo e a outras áreas. Este parece não se limitar apenas a estes elementos e vai crescer para mudar outras apps.

Um dos exemplos que foram dados mostra que o conhecido Paint vai receber mudanças grandes. Estas já tinham sido anunciadas e agora estão finalmente disponíveis. Este editor de imagens, com todas as novidades, está finalmente disponível no novo sistema da Microsoft.

Parte do foco de desenvolvimentos do Windows 11 está centrado em mudar completamente a interface o Windows e de várias apps da Microsoft. A gigante do software quer assim reinventar o que oferece aos utilizadores, tornando este sistema muito melhor.

Já se sabia que o Paint seria também uma das apps que receberiam alterações, principalmente ao nível estético e na sua interface. Essas mudanças tinham sido avançadas por Panos Panay, que na sua conta do Twitter tinha revelado algumas novidades.

O momento de testar e conhecer estas novidades chegou, com a Microsoft a disponibilizar o novo Paint no Windows 11, ainda que apenas para os utilizadores do programa Insiders. Estes têm já esta atualização disponível para instalar.

Do que se pode ver, esta nova versão tem uma barra de ferramentas simplificada e com novos ícones. Há ainda uma palete de cores mais redonda e novos menus associados a várias ferramentas como pincéis, espessura ou rotação de imagens.

A somar a estas novidades, há uma nova ferramenta de texto, que pode ser acedida diretamente no menu. A Microsoft vai continuar a melhorar o Paint, com novas funcionalidades, onde se inclui o dark mode, um canvas central e a correção de alguns menus.

Esta será apenas uma das muitas mudanças que o Windows 11 vai trazer. O Paint é das apps mais icónicas do sistema da Microsoft e por isso teve uma atenção especial para ser adaptada a esta nova imagem e à nova interface que está a poucos dias de chegar.