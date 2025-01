Microsoft muda o seu sistema de autenticação e isso pode ser perigoso para muitos

A Microsoft prepara uma novidade que pode ser útil para muitos, mas que se poderá tornar uma fonte de problemas. Com a autenticação num browser, os utilizadores passam a estar permanentemente autenticados, facilitando a vida, mas que pode abrir a porta a estranhos, em computadores públicos, comerciais ou partilhados.

Iniciar sessão numa conta Microsoft pode ser mais arriscado do que nunca a partir de fevereiro de 2025, graças a uma mudança significativa no sistema de autenticação de contas. A partir de fevereiro, todos os utilizadores permanecerão ligados às sessões em que estão ligados, a menos que se desliguem explicitamente, algo que muitas pessoas não fazem porque têm pressa ou porque não têm isso em conta.

Quando inicia sessão num serviço da Microsoft, é apresentada uma janela pop-up indicando se pretende permanecer ligado. Se aceitar, permanecerá ligado, mas se rejeitar, terá de voltar a introduzir as suas credenciais algum tempo depois. Isso desaparecerá a partir de fevereiro e poderá trazer problemas à segurança dos utilizadores.

Isto também afeta todos os serviços da Microsoft, como o Outlook, Microsoft 365, OneDrive e similares. No caso em que o utilizador é o único a usar o computador esta poderá bem ser uma mudança positiva. No entanto, se for um computador partilhado em casa, na escola ou até mesmo numa empresa, as coisas podem complicar-se bastante.

Ou seja, a partir de fevereiro, se alguém usar um computador partilhado, fizer login com a sua conta e esquecer-se de a fechar, qualquer outro utilizador poderá usar o seu login. Com o lançamento desta polémica funcionalidade de segurança, a Microsoft incluirá a opção de “logout global”.

Com esta nova opção será possível terminar a sessão em todos os dispositivos em que foi iniciada, mas não será perfeita. Quem quiser experimentar a nova opção de logout completo, pode visitar a página de suporte da Microsoft, introduzir as suas credenciais e clicar no novo botão “Terminar sessão em todo o lado”. No entanto, pode demorar até 24 horas para sair da sua conta em diferentes dispositivos.

Para evitar que a sessão seja ligada automaticamente à conta Microsoft, basta garantir que o botão de desligar é usado sempre que sai do computador. Quem se esquecer pode gerir diretamente todo o problema de login da conta Microsoft numa janela privada do seu browser. A Microsoft recomenda a utilização da navegação privada no seu navegador favorito em computadores que não sejam da sua propriedade.