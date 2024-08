O pesadelo da publicidade da Microsoft tem um novo alvo! Está a caminho do Windows 10

Apesar de todas as queixas dos utilizadores, a Microsoft parece apostada em trazer publicidade sua para o Windows 11. Esta tem chegado de forma muito discreta, mas aumenta rapidamente. Agora há uma novidade que poucos queriam. Essa publicidade vai ser alargada e chegará também ao Windows 10.

A Microsoft começou a mover a polémica funcionalidade de publicidade do Windows 11 para o Windows 10. Assim, a empresa começou a testar o Gestor de contas nas versões Insider mais recentes do Windows 10. Com esta funcionalidade, os anúncios do Microsoft 365 também foram movidos para o menu Iniciar.

Com o Windows 11, a Microsoft mudou a gestão de contas para um menu chamado Gestor de contas e tornou este menu acessível diretamente do menu Iniciar. No entanto, esta funcionalidade vem com uma interface que inclui anúncios ao Microsoft 365 em vez do menu de perfil clássico.

As opções para sair, bloquear e trocar de conta estão agora acessíveis através do submenu de três pontos. Os utilizadores acreditam que os controlos de perfil foram adiados para trazer o Microsoft 365 para o primeiro plano. Esta alteração controversa estará agora disponível no Windows 10.

The Start menu account manager from recent Windows 11 updates is being backported to Windows 10. (present in Beta/RP build 19045.4842, disabled by default.) pic.twitter.com/34Ub68flCt — phantomofearth (@phantomofearth) August 23, 2024

O Gestor de contas está atualmente desativado por defeito nas visualizações do Windows 10. No entanto, alguns utilizadores que ativaram a funcionalidade disseram que esta tem uma interface semelhante ao menu Iniciar do Windows 11.

Os utilizadores também questionam por que razão o Windows 11 mudou para o Windows 10, que terminará o suporte oficial no próximo ano. Atualmente não é claro se a Microsoft trará o Gestor de Contas para todos os dispositivos Windows 10.

Por outro lado, a empresa voltou recentemente a trás nos anúncios que exibia no Windows. Confirmou que deixará de exibir vários anúncios através de atualizações mensais de segurança, algo que muitos consideram positivo.