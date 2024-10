Microsoft lança o Office 2024 para Mac e PC

Apesar de já não ter a relevância que tinha no passado, o Office da Microsoft ainda é a suite de produção mais completa e usada no planeta. Nesse sentido e tirando proveito das mais recentes tecnologias, a empresa de Redmond lançou a versão Office 2024 para Mac e para PC.

Office 2024 de compra única

A Microsoft lançou esta semana o Office 2024. Uma suite renovada, voltada sobretudo para quem aprecia as aplicações clássicas do Office e não quer assinar o Microsoft 365. O novo Office traz versões permanentes do Word, Excel, PowerPoint, OneNote e Outlook. E funciona tanto no Windows (10 e 11) quanto no Mac (Ventura, Sonoma e Sequoia).

Esta versão da suite está “bloqueada no tempo”, o que significa que não receberão atualizações de funcionalidades contínuas como as suas contrapartes do Microsoft 365.

Para os utilizadores de Mac, o Office 2024 traz várias melhorias notáveis, de acordo com a Microsoft. O Excel agora apresenta um desempenho mais rápido, especialmente ao trabalhar com várias pastas de trabalho abertas. Entretanto, o Outlook para Mac introduz gestos de deslize personalizáveis, concebidos para melhorar a gestão do correio eletrónico e funcionar com o Magic Trackpad e o Magic Mouse.

O PowerPoint ganha novas funcionalidades como o “cameo”, que permite aos utilizadores incorporar uma câmara em direto diretamente nos diapositivos, e o “estúdio de gravação” para captar narrações, animações, transições e tinta. Por outro lado, o Word e o PowerPoint suportam agora a possibilidade de gostar e reagir a comentários em documentos colaborativos.

Office 2024: versões para educação/uso pessoal e para empresas

A Microsoft lançou duas versões do Office 2024: Home e Home & Business. Segundo o site da empresa, o primeiro é voltado para “alunos e famílias”, enquanto o segundo é para “famílias e pequenas empresas”.

Microsoft Office Home 2024 : Word, Excel, PowerPoint e OneNote (funciona com Teams);

: Word, Excel, PowerPoint e OneNote (funciona com Teams); Microsoft Office Home & Business 2024: Word, Excel, PowerPoint, Outlook e OneNote (funciona com Teams).

Segundo a empresa, esta suite traz algumas melhorias, entre elas, estão as seguintes:

Novo design Fluent da Microsoft, com interface mais minimalista (à la Windows 11);

Excel 2024 ganhou funções para trabalhar com texto e matrizes, além de um recurso para inserir imagens diretamente da web;

PowerPoint 2024 permite adicionar um feed de câmara ao vivo aos slides, além de oferecer um novo “estúdio de gravação”;

Word 2024 agora recupera automaticamente documentos fechados inesperadamente;

Outlook 2024 traz melhorias na pesquisa, mais opções para personalizar reuniões e a capacidade de adicionar legendas a vídeos;

Word, Excel e PowerPoint permitem deixar o gosto e reagir a comentários;

É possível inserir imagens diretamente de dispositivos Android no Word, Excel e PowerPoint.

Microsoft adicionou ferramentas para ajudar os utilizadores com necessidades especiais a identificar e corrigir problemas de acessibilidade nos seus documentos.

Preços

Office Familiar 2024 : 149 euros

: 149 euros Office Casa e Negócios 2024: 299 euros

Embora o Office 2024 ofereça uma opção sem subscrição, a Microsoft continua a posicionar o Microsoft 365 como a escolha recomendada para quem procura as funcionalidades mais recentes e atualizações regulares. No entanto, o Office 2024 autónomo oferece uma alternativa familiar para os utilizadores de Mac que preferem um modelo de licenciamento tradicional.