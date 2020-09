Candy: O tema do Mac que estava escondido no Windows XP

Uma das notícias no segmento da tecnologia que marcou esta semana que passou foi o aparecimento do código-fonte do Windows XP na internet. Além do velhinho Windows XP, há outros sistemas cujo código-fonte também pode ser encontrado. A disponibilização deste tipo de informação na rede poderá ter enormes implicações ao nível da segurança dos sistemas da empresa de Redmond.

Com o código disponível na Internet, são muitos os curiosos que tentam perceber o que está “lá por dentro” do sistema. A primeira “descoberta” foi um tema do Mac com o nome Candy.

Foi em abril de 2019 que a Microsoft terminou oficialmente o suporte ao Windows XP. Este perdia assim a sua validade e passava a ser um sistema operativo morto e sem quaisquer atualizações, quer de funcionalidades, quer de segurança.

Uma informação agora revelada dá conta de que o código-fonte do Windows XP surgiu online. Ao todo são 2,97 GB de dados que foram confirmados e que passaram a estar hoje disponíveis como um torrent, publicado no fórum 4chan. Saber mais aqui.

Diga olá ao tema Aqua Mac do Windows XP

De acordo com o que foi revelado pelo canal TheVerge, o Windows XP escondia uma tema que transformava a interface do Windows CP numa interface idêntica à do Mac. O Código fonte do Windows XP revela o trabalho inicial da Microsoft no sistema operativo e alguns temas inéditos que a empresa criou durante o desenvolvimento do XP em 2000.

O tema não está completo, mas dá para se ter uma ideia do caminho que a Microsoft estava a seguir a este nível de personalização. A interface Aqua da Apple, foi apresentada pela primeira vez na Macworld Conference & Expo em 2000. Nesta versão do sistema da Microsoft, o botão iniciar e vários botões e elementos da UI são claramente inspirados no Aqua da Apple.

Obviamente a Apple também copiou e ainda copia outros, tudo faz parte deste mercado concorrencial. Esta é uma mera curiosidade que só interessará aos mais entusiastas dos meandros tecnológicos da história recente da informática. No entanto, fica o registo.

Leia também…