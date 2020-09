Pplware Classics…

Porque recordar é sempre bom, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de clássicos de música. Apresentamos nesta rubrica as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida.

Change (In The House Of Flies) – Deftones

Deftones é uma banda de metal alternativo americana, vencedora do Grammy Awards, vinda de Sacramento, California, formada em 1988 e que é composta atualmente por Chino Moreno (voz e guitarra), Stephen Carpenter (guitarra), Sergio Vega (Baixo), Frank Delgado (DJ e sintetizador), e Abe Cunningham (bateria e percussão). Chi Cheng era o baixista da formação original, porém em 2008, ele ficou em coma devido a um acidente de carro. Embora mostrasse uma lenta progressão no seu tratamento, acabou por falecer em 2013.

Os Deftones venderam cerca de 7 milhões em todo o mundo até hoje, tendo 3 certificações de platina na RIAA, dos EUA e uma certificação de ouro.

Com raízes no heavy metal, a banda sempre teve diversas influências, com seu estilo musical bem diferenciado ao longo de sua carreira. A sua compilação B Sides & Rarities inclui covers de seus artistas favoritos, passando pelo hard rock (Lynyrd Skynyrd), post-hardcore (Jawbox), metal alternativo (Helmet), rock gótico (Cocteau Twins e The Cure), new wave (Duran Duran), e misturas com R&B (Sade Adu) e hip-hop (Cypress Hill).

Os Críticos têm-os exaltado com uma banda de estilo próprio no cenário do rock atual e com uma música de som bastante inovador e “viajante”; como Johnny Loftus escreve, “Os críticos de Rock reservam um lugar especial para os Deftones junto de diversas bandas no cenário do heavy metal nesta transição do século XX e XXI [….] Os Deftones destacam-se por ter um som que desperta curiosidade e possuem vontade de incorporar diversos estilos musicais desde D.C. hardcore a dream pop no seu som alternativo”.

As letras poéticas de Moreno são descritas por uma crítica da TIME magazine como “emoções um pouco quanto sugestivas” — também provocam uma “explosão” de vários sentimentos, bem como podem ser alvo de diversas interpretações. Moreno cita Morrissey, Rivers Cuomo (da banda Weezer), Robert Smith (do The Cure), H.R. (do Bad Brains), P.J. Harvey, e David Gahan (da Depeche Mode) como seus cantores favoritos, e, por um similaridade na técnica vocal, os seus estilos de cantar ficam muito parecidos com a voz de Moreno.

No dia 20 de agosto de 2020, a banda, depois de uma tremenda e audiciosa campanha de marketing nas suas redes sociais, com enigmas, pistas e partes de letras, lança finalmente no Spotify o seu primeiro single do seu nono álbum de estúdio, de nome “Ohms”, título que dá nome também ao primeiro single. Além do Spotify, também o single aparece pela primeira vez no iTunes e é ainda lançado um vídeo oficial no Youtube, dirigido pelos produtores Rafatoon e Clemente Ruiz. “Ohms” foi oficialmente lançado no dia 25 de setembro de 2020 através da Reprise Records / Warner e contém dez faixas. A produção do disco teve mais uma vez a mão do talentoso produtor Terry Date.

