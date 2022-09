Com a utilização do Microsoft 365, os utilizadores têm acesso às mais recentes versões das apps do Office. Estas atualizações ocorrem de forma automática e controlada pelo próprio sistema, sempre debaixo das regras dos utilizadores.

Um dos problemas deste modelo é que as atualizações dependem dos utilizadores e da forma como estes deixam estas apps nos seus PCs. Esse parece ser agora um cenário do passado, segundo o que a Microsoft preparou. De agora em diante tudo será mais simples e automático.

Atualizar o Office pode ser um problema

A Microsoft quer melhorar o processo de atualização de apps do Office. Para isso preparou uma novidade no Microsoft 365, que vai conseguir tratar destes processos em todas as situações, usando apenas a disponibilidade dos utilizadores e o PC bloqueado.

Um cenário comum é os utilizadores deixarem as apps abertas nos seus dispositivos por longos períodos de tempo. Por exemplo, se um utilizador estiver a trabalhar num documento do Word ao final do dia, ele pode deixar o documento aberto e bloquear o dispositivo com a intenção de continuar a trabalhar nele no dia seguinte. Quando os utilizadores deixam os seus documentos abertos dessa forma, isso impede que o Office aplique atualizações. Com este recurso, o utilizador voltará a uma máquina no seu estado anterior, mas estará a executar a versão mais recente

Microsoft 365 vai simplificar o processo

O cenário descrito é agora muito mais interessante e permite que com o PC bloqueado este processo aconteça naturalmente. Deixa assim de ser um problema as apps estarem abertas e em utilização, algo que limitava o atualizar destas apps. Ao regressar, o utilizador encontrará tudo igual, mas com as apps atualizadas.

Agora, e recorrendo à tecnologia Click-To-Run da Microsoft, os processos acontecem de forma automática, mas sempre controlada. Se for encontrado uma macro a correr ou alterações não gravadas, este processo irá ser colocado em pausa até existirem condições para atualizar as apps Office.

Acessível apenas a algumas apps

Esta capacidade irá chegar ao Word, Excel e PowerPoint, desde que façam parte de uma subscrição Microsoft 365. Outras apps como o Visio ou o Teams vão ficar de fora, visto que têm os seus processos de atualização próprios e separados destes mecanismos.

Ainda que limitada aos utilizadores do Microsoft 365, esta é uma novidade importante para o Windows e para os seus utilizadores. Estas apps conseguem assim atualizar de forma transparente e nos momentos mais corretos, sem colocarem em causa todo o trabalho realizado pelos utilizadores.