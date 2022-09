O WhatsApp tem estado a mudar a forma usamos as suas apps móveis, indo muito para lá dos backups e das próprias interfaces. O serviço de mensagens da Meta quer alargar a forma como este é usado em vários equipamentos e também a possibilidade de transferir contas entre o Android e o iOS, e vice-versa.

As novidades e melhorias têm surgido de forma acelerada, mas agora há uma mudança a caminho, e que se foca nos backups. Estes vão deixar de depender apenas de serviços Cloud e assim serem ainda mais modulares e até mais simples de usar.

Mudança radical no WhatsApp

Existem muitos testes a decorrer no WhatsApp. Estes nem sempre são visíveis para os utilizadores, mesmo os que abraçaram as versões beta deste serviço de mensagens. São avaliações de novidades que decorrem num circuito fechado e limitado aos programadores que as desenvolvem.

É neste lote limitado de utilizadores que está agora uma novidade a ser testada. Foca-se nos backups e na forma como estes são gerados e até utilizados nas mudanças de dispositivos que uma conta pode realizar. Até agora estão limitados a 2 serviços Cloud (Google e Apple), mas podem deixar de depender deles.

Backups podem ser locais

O que foi agora mostrado, e que está presente na mais recente versão de testes do WhatsApp, é que os backups vão poder ser importados de forma direta para as apps deste serviço de mensagens. Após o login esta opção passa a estar presente para os utilizadores usarem diretamente.

Claro que para isso terá de existir a criação de um backup local previamente para depois poder ser exportado e importado para o WhatsApp. Essa opção já tinha sido vista há algumas semanas e estará também a ser preparada para que chegue em simultâneo com a novidade agora apresentada em testes.

Controlo nas cópias das mensagens

Com estas duas opções ativas e a funcionar, o utilizador terá um controlo total sobre os backups que existem no WhatsApp. Elimina a presença de serviços Cloud, que armazenam as cópias de segurança, ainda que cifradas e protegidas contra acessos de terceiros.

Esta é mais uma mudança que vai alterar de forma significativa o WhatsApp e como o usamos. Ficará mais simples migrar entre dispositivos e até sistemas, bastando ter presente um backup previamente realizado pelo utilizador.