Todos conhecem o Outlook da Microsoft como um dos mais perfeitos clientes de email que existem. A aposta da gigante do software deste componente do Office tem sido grande, com muitas melhorias ao longo dos anos.

Este têm-se mostrado imune a problemas, ainda que tenha estado exposto em algumas situações. Essa garantia de ausência de falhas parece agora quebrada, com um novo bug. Este é parecido com o conhecido Y2K, mas tem algumas caraterísticas particulares.

Uma nova situação do Outlook

Estas falhas são sempre difíceis de descobrir e muitas vezes surgem de situações aleatórias ou não calculadas. É aqui que cai a mais recente falha do Outlook da Microsoft, que afeta aparentemente apenas a função de calendário desta app.

Revelada no Linkedin, a falha mostra que para o Outlook não vai existir o ano de 2030, revertendo essa data para o já bem ultrapassado ano de 1930. A forma de testar este problema não é trivial e requer alguns passos para que o utilizador possa ser afetado.

Como experimentar esta falha

De forma simples, implica que o utilizador salte no calendário para o dia 31/12/2029, usando para isso a ferramenta dedicada. Após esse passo, o utilizador precisa de o repetir, mas agora definindo o dia seguinte, o dia 01/01/2030.

O que é visto, e a imagem abaixo mostra, é que o Outlook vai mudar a data, mas recuará 100 anos de imediato. Assim, a data apresentada é o dia 01/01/1930. É precisamente aqui que reside a falha e o problema que a Microsoft precisa resolver, ainda que com muito tempo para tal.

Microsoft vai corrigir este bug Y2K

Não há ainda qualquer informação da Microsoft sobre esta falha e se a irá tratar em breve. Provavelmente vai aguardar por uma próxima atualização do Outlook para assim ter este problema resolvido, de forma silenciosa.

Sim, este está longe de ser um problema com a mesma dimensão do conhecido Y2K, mas ainda assim precisa ser resolvido. A Microsoft teve já este ano situações similares, mas que afetavam outro software, algum associado ao Outlook, ainda que indiretamente.