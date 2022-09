Foi na passada segunda-feira que a Apple lançou para o iPhone a mais recente versão do seu sistema operativo móvel, o iOS 16. Este traz um lote grande de novidades, que foram já reveladas e analisadas, dedicadas a retirar ainda mais destes equipamentos.

Agora que o iPhone 14 está prestes a chegar aos compradores, há uma novidade que a Apple apresentou. O iOS 16.0.1 foi lançado de forma discreta e chegou para corrigir alguns problemas que foram encontrados nestes novos smartphones.

Apesar de ser já hoje que é esperada a chegada do novo iPhone 14, nos seus vários modelos, ao mercado, a Apple não abrandou o seu ritmo e continuou a desenvolver os seus sistemas. A prova disso veio com a chegada da próxima versão para testes públicos, já com algumas novidades a serem preparadas.

Ainda assim, e para preparar a chegada dos novos equipamentos, a Apple preparou agora uma nova versão do iOS. Esta foca-se em corrigir alguns problemas com o iPhone 14 e que iam certamente surgir momento em que este fosse ativado pelo utilizador.

Esta atualização é recomendada para todos os utilizadores e fornece correções de bugs importantes para o seu iPhone, incluindo o seguinte: Corrige um problema com ativação e migração durante a configuração do iPhone 14 e iPhone 14 Pro

As fotos podem parecer suaves ao aplicar zoom na orientação paisagem no iPhone 14 Pro Max

Apps de single sign-on corporativo podem falhar na autenticação

A lista de correções é reduzida, mas isso não diminui a importância do iOS 16.0.1. A principal questão esta mesmo no processo de migração das contas e dados do utilizador para o iPhone 14 e iPhone 14 Pro. Este não foi detalhado, mas aparentemente poderia bloquear e falhar.

Há ainda as questões das fotografias e do single sig-on corporativo que poderia trazer problemas a algumas apps. Os novos iPhone 14 estão a ser enviados com uma versão do iOS 16.0 anterior à versão oficial (20A362), sendo esta o iOS 16.0.1 (número de compilação 20A371) dedicada a resolver estes problemas.

O iOS pode detetar e solicitar aos utilizadores que instalem quaisquer atualizações do sistema durante a primeira configuração. Como resultado, estes vão poder poderão instalar o iOS 16.0.1 para evitar problemas antes mesmo de configurar o novo smartphone.

Com as primeiras entregas do iPhone 14 programadas para chegar hoje, 16 de setembro, esta atualização chegou mesmo a horas. Como alguns utilizadores recebera antecipadamente as suas encomendas, esta nova versão foi detetada assim que foi necessária.