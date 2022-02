Ainda mais segurança no Office! Microsoft vai passar a barrar macros VBA

O Office da Microsoft é muitas vezes uma das portas mais usadas para trazer malware e outros problemas para dentro do Windows. Esta suite de produtividade permite algumas facilidades que são aproveitadas.

Para colocar um fim neste cenário, a Microsoft resolveu mudar algumas opções do Office. A partir de agora, as macros VBA deixam de ser carregadas automaticamente e passam a ser barradas de forma direta, não podendo correr sozinhas.

Apesar de serem extremamente úteis para os utilizadores, as macros VBA são um verdadeiro problema de segurança. Estes podem ser explorados para trazer malware para dentro do Windows, tornando-se assim um problema sério de segurança.

Presentes desde o Excel 5.0, lançado em 1993, estes têm sido tanto um problema como uma solução muito útil. Na verdade, e já algum tempo, as macros mais antigas deixaram de estar presentes e até de ser usadas de forma direta nas mais recentes versões do Office.

A mudança está a chegar, segundo o que foi anunciado pela Microsoft, e as macros que forem descarregadas na Internet deixam de ser usadas diretamente. Passam a ser bloqueadas no Office um alerta irá ser mostrado aos utilizadores, bem longe do simples botão que antes surgia.

Do que revelou, a novidade irá chegar muito em breve ao Office, nas diferentes versões. Começará no Office 2023 e no Microsoft 365, sendo depois planeado que seja alargado a outras versões mais antigas. Claro que será aplicado nas diferentes apps desta suite da Microsoft.

Claro que esta mudança poderá trazer problema a alguns utilizadores. Há situações em que as macros VBA recebidas da Internet são fidedignas e úteis para os utilizadores. Nesses casos, e para estas situações, será necessário alterar uma opção nas propriedades dos ficheiros.

Desaparece assim o botão que rapidamente ativava as macros VBA no Office e que abriam as portas à entrada de malware no Windows. Assim a segurança fica ainda mais elevada e protege os sistemas onde a suite de produtividade da Microsoft corre.