10 Easter eggs da Microsoft que provavelmente nunca ouviu falar – Parte 2

Depois de termos explorado cinco Easter Eggs da Microsoft na primeira parte deste artigo, está na altura de revelar mais cinco surpresas escondidas no universo da gigante tecnológica.

6. Os conselhos insólitos do Microsoft Office

Os assistentes virtuais das antigas versões do Microsoft Office destinavam-se a ajudar os utilizadores a descobrir funcionalidades e a executar tarefas com maior facilidade. No entanto, nem todas as sugestões tinham uma utilidade diretamente relacionada com o trabalho.

No Office 4.3, o Assistente podia apresentar mensagens pouco convencionais, misturadas com os conselhos habituais sobre a utilização dos programas. Para encontrar algumas destas frases, era necessário ativar o Assistente e voltar a abrir o Word várias vezes, até surgir uma das mensagens menos previsíveis.

Se deres o teu melhor, o que quer que aconteça será para o melhor.

As coisas que desaparecem por si próprias podem voltar por si próprias.

Camisas xadrez e calças às riscas raramente são uma escolha de moda acertada.

Nunca deves mergulhar em águas turvas.

Nunca é tarde demais para aprender a tocar piano.

Podes magoar-te se correres com uma tesoura na mão.

Nunca deves olhar diretamente para o sol.

7. Dev Hunter, o jogo secreto do Excel 2000

O Microsoft Excel 2000 escondia uma surpresa ambiciosa: um jogo tridimensional chamado Dev Hunter, inspirado no clássico de arcada Spy Hunter. Ao contrário de outras brincadeiras escondidas em aplicações de escritório, este título apresentava uma experiência de ação e condução, na qual o jogador assumia o controlo de um veículo equipado com recursos ofensivos.

O jogo exigia suporte para DirectX e podia não funcionar em determinadas versões ou instalações do software. Além disso, o método de acesso era suficientemente complexo para desencorajar quem não estivesse disposto a explorar a aplicação.

O procedimento original envolvia abrir uma folha de cálculo, navegar até à linha 2000 e selecionar uma célula específica na coluna WC. Depois de destacar a linha com uma combinação de teclas, era necessário premir Ctrl, Alt e Shift enquanto se clicava no logótipo da aplicação, situado no canto superior direito da janela.

Quando a sequência funcionava, o jogo era iniciado em ecrã inteiro. A partir daí, era possível conduzir, disparar e utilizar óleo para dificultar a perseguição dos adversários.

8. Uma homenagem secreta dentro da Xbox One X

Nem todos os Easter eggs da Microsoft estão escondidos no software. Alguns encontram-se no próprio hardware, longe da vista dos utilizadores durante a utilização normal dos equipamentos.

Um exemplo surgiu na Xbox One X, cuja placa de circuitos contém uma pequena ilustração que passou despercebida até a consola ser desmontada.

A imagem representa o Master Chief, protagonista da série Halo, montado num veículo de combate do tipo Scorpion. A escolha dos elementos não foi aleatória: a referência remete para o nome de código utilizado durante o desenvolvimento da consola, Project Scorpio.

Existe ainda uma ligação adicional ao universo de Halo, onde os tanques Scorpion são veículos militares emblemáticos utilizados no combate.

9. O jogo de surf escondido no Microsoft Edge

O Microsoft Edge também tem direito ao seu próprio jogo secreto. Neste caso, a surpresa coloca o jogador numa prancha de surf e apresenta uma experiência arcade que recorda alguns dos jogos simples que marcaram os anos 90.

O jogo Surf foi introduzido no browser como uma forma de entretenimento integrada, permitindo jogar sem instalar software adicional. A sua existência também esteve associada à renovação da identidade visual do browser da Microsoft.

Para aceder à experiência, basta escrever edge://surf na barra de endereços do Edge, desde que a funcionalidade esteja disponível na versão utilizada.

O jogo inclui diferentes modos, entre os quais Zig Zag, Time Trial e Let’s Surf, que oferecem desafios distintos e permitem testar os reflexos do jogador.

10. God Mode, o painel de controlo escondido do Windows

Entre os truques menos conhecidos do Windows encontra-se o chamado God Mode, uma funcionalidade que reúne num único local um grande número de opções de configuração do sistema operativo.

Apesar do nome sugestivo, não se trata de um modo que conceda poderes especiais ao utilizador. A sua principal vantagem é a organização: em vez de navegar por várias secções e submenus, passa a ser possível consultar muitas ferramentas administrativas e definições através de uma única pasta.

A funcionalidade está associada a várias versões do Windows, incluindo o Windows Vista e o Windows 10. Para a ativar, basta criar uma nova pasta e atribuir-lhe o seguinte nome:

GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

Depois de confirmar o nome, o Windows reconhece o identificador especial e apresenta uma pasta com acesso a numerosas definições do sistema.

O God Mode não desbloqueia funcionalidades secretas nem substitui as permissões de administrador. Ainda assim, pode ser útil para quem pretende aceder rapidamente a ferramentas de configuração sem ter de percorrer sucessivos menus.

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