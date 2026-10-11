Gosta de café? Estes 14 gadgets e acessórios são para si

Para muitos apreciadores de café, preparar e saborear uma chávena vai muito além de um simples hábito diário. É um verdadeiro ritual, que começa na escolha dos grãos e termina no prazer de desfrutar de um bom espresso, cappuccino ou outra bebida à base de café. Para tornar esta experiência ainda mais especial, existem inúmeros acessórios e pequenos gadgets que permitem melhorar a preparação, explorar diferentes técnicas e dar um toque mais profissional a cada chávena.

Criar uma coffee station em casa é uma tendência que pode ser tão simples ou sofisticada quanto se desejar. Não é necessário investir numa máquina de café profissional ou transformar a cozinha numa cafetaria. Com alguns acessórios bem escolhidos, é possível organizar um pequeno espaço dedicado ao café, onde tudo está à mão e cada detalhe contribui para tornar a preparação mais prática, agradável e personalizada.

Por isso, reunimos uma seleção de gadgets e acessórios que qualquer amante de café vai gostar de conhecer e, quem sabe, ter em casa! De ressalvar que alguns deles devem ser adaptados aos equipamentos que cada pessoa tem em casa.

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