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Gosta de café? Estes 14 gadgets e acessórios são para si

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Para muitos apreciadores de café, preparar e saborear uma chávena vai muito além de um simples hábito diário. É um verdadeiro ritual, que começa na escolha dos grãos e termina no prazer de desfrutar de um bom espresso, cappuccino ou outra bebida à base de café. Para tornar esta experiência ainda mais especial, existem inúmeros acessórios e pequenos gadgets que permitem melhorar a preparação, explorar diferentes técnicas e dar um toque mais profissional a cada chávena.

Café

Criar uma coffee station em casa é uma tendência que pode ser tão simples ou sofisticada quanto se desejar. Não é necessário investir numa máquina de café profissional ou transformar a cozinha numa cafetaria. Com alguns acessórios bem escolhidos, é possível organizar um pequeno espaço dedicado ao café, onde tudo está à mão e cada detalhe contribui para tornar a preparação mais prática, agradável e personalizada.

Por isso, reunimos uma seleção de gadgets e acessórios que qualquer amante de café vai gostar de conhecer e, quem sabe, ter em casa! De ressalvar que alguns deles devem ser adaptados aos equipamentos que cada pessoa tem em casa.

Batedor de leite elétrico portátil GRIFEMA

Batedor de leite elétrico portátil GRIFEMA

13000 RPM, haste de aço inoxidável, cabo PP, fácil de limpar, para café, latte, cappuccino, matcha e batidos

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Colher Medidora de Café com Tamper

Colher Medidora de Café com Tamper

Colher Medidora de Café com Tamper para Cafeteira Espresso tem Código Original 7313286119 para DeLonghi – ONIX TECH

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2 peças caneca doseadora de grãos de café

2 peças caneca doseadora de grãos de café

Acessórios de café acessórios de barra de cerâmica recipiente doseador de cerâmica/bandeja medidor de dose única presente para amantes do café

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HOTUT Agitador de Café com Agulha

HOTUT Agitador de Café com Agulha

17 Agulhas de Aço Inoxidável, Agitador de Café Expresso de 0,3 mm, Ferramenta de Distribuição de Espresso, Acessórios para Ferramentas de Distribuição WDT de Café

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Distribuidor de Café e tampão de 51mm

Distribuidor de Café e tampão de 51mm

Nivelador de Café em Aço Inoxidável 304, manipuladores manuais profissionais para espresso, profundidade ajustável

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Café Knock Box

Café Knock Box

Coffee Knock Box Posos café caixa para posos de café caixa de posos de café barista absorvente de choques com barra de golpe de metal removível e base antiderrapante

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CAPMESSO Cápsula de café reutilizáveis

CAPMESSO Cápsula de café reutilizáveis

Cápsulas reutilizáveis cápsula de café em aço inoxidável compatível com Nespresso OriginalLine (2 cápsulas + 100 tampas)

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NEOUZA Prensador expresso de 51 mm

NEOUZA Prensador expresso de 51 mm

Prensador expresso de 51 mm com mola para acessórios de máquinas de café, autonivelação antiaderente, cabo refinado, base plana de aço inoxidável

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Moinho de café manual externo e ajustável

Moinho de café manual externo e ajustável

Moinho cônico de cerâmica de alta precisão e design moderno, ajuste de 40 níveis, adequado para Aeropress, Pour Over e cafeteiras Moka

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BAGAIL Balança digital de café com temporizador

BAGAIL Balança digital de café com temporizador

0,1 g de alta precisão, balança de expresso por gotejamento com tara automática, sensor táctil e cobertura de silicone, peso máximo 3 kg, preto mate

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KC Kitchen & Co. Lata de café hermética

KC Kitchen & Co. Lata de café hermética

Lata hermética para 1 kg de grãos de café – Lata de aço inoxidável com tampa a vácuo e vedação para aromas, ideal para armazenar café, chá e açúcar.

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Espumador de leite elétrico

Espumador de leite elétrico

Aquecedor de leite 4 em 1, para espuma quente e fria, 240 ml 400 W, preto

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WACACO Minipresso GR2

WACACO Minipresso GR2

Cafeteira portátil para café moído, ideal para uso externo, máquina de expresso manual de 18 bar, perfeita para levar para qualquer lugar, ultracompacta para viagens.

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OutIn Nano

OutIn Nano

Máquina de café expresso elétrica portátil, Space Gray

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Autor: Ana Sofia Neto
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