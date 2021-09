Ubuntu 21.10 tem melhor desempenho melhor do que o Windows 11?

As comparações entre o desempenho do Ubuntu Linux e do Windows não são propriamente uma novidade. No entanto, com o lançamento do Windows 11, as análises de comparações com o Ubuntu têm sido várias.

Michael Larabel da Phoronix comparou o desempenho do futuro Ubuntu 21.10 com o do Windows 10 e a última compilação do Windows 11, que começará a ser lançado em 5 outubro deste ano. Conheçam os resultados.

Testes realizados com o Windows 10 e 11 e com o Ubuntu 21.10

Para a realização dos testes de desempenho, Michael Larabel usou diferentes tipos de hardware. A configuração básica das máquinas era a seguinte:

Processador AMD Ryzen 9 5900X

NVIDIA GeForce RTX 3090 com 24GB de VRAM com driver 471.68 no Windows e driver 470.63.01 no Ubuntu

16GB de RAM a 3.600 MHz

SSDs Western Digital para armazenamento, todos montados numa placa ASUS ROG Crosshair VIII Hero.

Em relação ao software, é importante mencionar o uso do Linux 5.13.0-14-generic (kernel) no Ubuntu 21.10.

A primeira comparação foi feita com o GravityMark 1.2 para medir o desempenho com OpenGL e Vulkan em resoluções 1080p e 4K. Neste caso, o Windows 11 ganhou nos quatro testes, ficando um pouco acima do seu antecessor, enquanto o Ubuntu fica um pouco atrás, principalmente ao usar o Vulkan (foram usados ​​os drivers proprietários e oficiais da NVIDIA).

Com Unigine Heaven 4.0, com o qual apenas o desempenho OpenGL foi comprado, o Windows ganha novamente em 1080p e 4K, embora com resultados mistos.

No teste de 1080p, o Windows 10 leva a vitória ligeiramente acima do seu sucessor, enquanto o Windows 11 faz o mesmo em 4K sobre o seu predecessor. Por seu lado, o Ubuntu fica um pouco atrás em 1080p, mas fica perto dos sistemas operativos da Microsoft em 4K.

Nos testes de Ray Tracing (é um algoritmo de computação gráfica usado para síntese de imagens tridimensionais) com o Vulkan os resultados são também muito idênticos.

Com o ParaView 5.9 (software para visualização científica interativa multiplataforma) podemos ver como o Linux Ubuntu derrota os seus rivais com bastante força, tanto em 1080p quanto em 4K.

No teste com o LuxCore (Ferramenta de rendering 3D), o Ubuntu leva vantagem sobre o Windows, com especial destaque no teste do arco-íris e prisma.

O último teste foi realizado com a ferramenta Blender 2.92 (desenvolvimento de conteúdos 3D). Como se pode ver pelos resultados, o Ubuntu 21.10 bate o Windows em um teste e o Windows ganha em dois.

Tendo em conta os resultados apresentados, pode concluir-se que o desempenho é equilibrado tendo em conta os sistemas operativos usados. O Windows ganhou em alguns testes e o Ubuntu Linux em outros, não havendo assim um vencedor claro.