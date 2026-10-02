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O Windows 11 acabou de roubar o melhor recurso do Linux e ninguém reparou

21 Comentários

A coexistência entre diferentes plataformas no mesmo computador sempre exigiu cedências por parte dos utilizadores. Durante anos, a configuração de arranque duplo permaneceu como o método de referência para ter dois ecossistemas distintos no mesmo PC, obrigando a constantes reinicializações do sistema. Agora, a Microsoft deu mais um passo significativo para encurtar essa distância no Windows 11, introduzindo uma novidade de peso focada em simplificar o dia a dia.

A grande mudança reside na chegada do suporte nativo para containers Linux através do Subsistema Windows para Linux, vulgarmente conhecido como WSL. Esta funcionalidade passou a estar disponível de forma ampla após meses de desenvolvimento e testes dedicados. O objetivo principal passa por permitir a execução de aplicações empacotadas em ambientes isolados diretamente na interface da Microsoft, dispensando a instalação de camadas adicionais de software ou ferramentas externas para tarefas comuns.

Integração profunda de containers no Windows 11

Na prática, estes containers funcionam como cápsulas autónomas que integram os programas, bibliotecas e configurações necessárias ao seu funcionamento diário. Trata-se de uma abordagem essencial para programadores, administradores de sistemas e utilizadores avançados que necessitam de testar serviços, bases de dados ou rotinas de inteligência artificial. A eliminação de dependências de terceiros torna todo o fluxo de trabalho mais limpo, previsível e consideravelmente mais veloz.

Para suportar esta transição com robustez técnica, a gigante de Redmond incluiu capacidades avançadas de monitorização em tempo real e verificação de integridade dos serviços ativos. O utilizador passa a dispor de controlos refinados de rede, flexibilidade na escolha dos locais de armazenamento e instruções de comando para manipular ficheiros ou reiniciar ambientes sem atritos desnecessários.

O futuro do WSL e as melhorias de desempenho

Apesar do salto qualitativo, o ecossistema maduro de ferramentas consagradas como o Docker Desktop continua a ser uma referência consolidada no mercado empresarial. A funcionalidade nativa do WSL ainda não contempla de origem o suporte para ficheiros Compose, embora a tecnológica já tenha garantido que se encontra a finalizar a compatibilidade direta com esses parâmetros de configuração rápida para uma atualização posterior.

Em paralelo, os engenheiros da empresa conseguiram duplicar a velocidade de acesso e partilha de ficheiros entre ambos os sistemas, ultrapassando um dos maiores estrangulamentos históricos deste tipo de virtualização. O WSL beneficia agora de um modo de rede otimizado que mitiga falhas de conectividade comuns em ambientes empresariais complexos.

Com este pacote de melhorias estratégicas, o Windows 11 reforça a sua posição como uma estação de trabalho versátil e atrativa para desenvolvimento moderno. A necessidade de reiniciar a máquina para aceder a ambientes Linux especializados torna-se, assim, uma prática cada vez menos obrigatória para a grande maioria das tarefas diárias.

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Autor: Pedro Simões
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Tags:
containers Linux Microsoft Windows 11 WSL

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  1. Avatar de zezinho
    zezinho

    mais incrível e melhor é o WSL2 que tem uma lista maior de distros que podem fazer de base , por acaso funciona muito bem.

    Responder
    1. Avatar de M
      M

      O Windows vai se tornar Linux…

      Responder
      1. Avatar de ahahah
        ahahah

        Isso seria muito bom

        Responder
  2. Avatar de Malaquiano
    Malaquiano

    O Jorge Jesus já disse ao WIndows, "Tu, finish!".

    Por isso tem os dias contados, podem começar a esquecer esse SO malévolo.

    Responder
    1. Avatar de Linuxeiro Lord
      Linuxeiro Lord

      Ahahahah carrega Linux!

      Responder
  3. Avatar de Escrever Português
    Escrever Português

    Porquê «containers» e não «contentores»?

    Responder
    1. Avatar de iSheepNot
      iSheepNot

      Pelo mesmo motivo que dizes "internet" e não "interrede", ou "web" e não "teia" ou, ainda, "website" e não "sítio web"/"sítio teia". Há traduções que não devem ser feitas, senão perde-se totalmente o significado.

      Responder
      1. Avatar de Escrever Português
        Escrever Português

        Perde-se totalmente o significado, mas sabes que seria "interrede" "teia" e "sítio web"/"sítio teia"… E também terá sido que se «perder totalmente o significado que um fulano usou num comentário «voice dictation»?

        As traduções que não devem ser feitas são aquelas para as quais não há um termo equivalente («software», por exemplo) e os termos que por algum motivo se impuseram na versão original (Internet, web, etc.), por boas ou não tão boas razões. O resto é simplesmente perguiça ou malta a armar ao fino, a mostrar que «sabe os termos 'técticos'».

        Responder
  4. Avatar de A
    A

    Ninguém mesmo reparou?

    Responder
  5. Avatar de cgs70
    cgs70

    Pra q sair de um linux com KVM ja consagrado neste quesito!

    Responder
  6. Avatar de Ricardo Patinho
    Ricardo Patinho

    Mas alguem usa linux?? Linha de comandos em 2026?? Até programacao hoje em dia é por voice ditaction, so digo a IA o que quero e ja está! Tive 20 a programacao com o chatgpt! A melhor coisa que existe para passar nos exames

    Responder
    1. Avatar de ahahah
      ahahah

      Falas muito sobre programação mas percebes pouco

      Responder
    2. Avatar de Tasca
      Tasca

      Tu sabes lá onde se usa Linux. Caso não saibas, a grande maioria dos servidores e switches que fazem que tenhas a possibilidade de andar a escrever baboseiras na internet usam Linux.

      Responder
    3. Avatar de Escrever Português
      Escrever Português

      «voice dictation»… uau!

      Responder
    4. Avatar de Escrever Português
      Escrever Português

      «voice dictation»… uau!

      Responder
    5. Avatar de sapochicão
      sapochicão

      (/&%$(/# É bom que leias bem os comandos que o chatgpt espetapela meio do teu código não te vás levantar um dia e tens a conta bancária a ZERO!!

      Responder
    6. Avatar de To Canelas
      To Canelas

      Primeiro, não podes levar electrónica para exames.

      Mas visto que estás dependente do chatGPT para seres bom na área, imagina que chega um momento em que por alguma razão, a IA deixa de estar disponível. Como toda a malta é tão inteligente como tu, não vão conseguir fazer coisa nenhuma, vai ser como bois a olhar para um palácio. E mesmo para aqueles que percebem, muitas vezes a IA faz coisas que ninguém entende. Mesmo para aqueles que são bons programadores atualmente, se deixam a IA fazer tudo e siga, daqui a uns tempos se ficarem sem ela, ninguém vai conseguir fazer nada.

      Responder
    7. Avatar de zezinho
      zezinho

      senti um ligeiro sarcasmo /s, espero mesmo que seja

      Responder
    8. Avatar de Benjamim8Oficial
      Benjamim8Oficial

      20 em valores 0 em apredizagem

      Responder
  7. Avatar de sapochicão
    sapochicão

    Continua a cheirar mal. O que de errado pode acontecer ao usarmos linux num sistema operativo com .exe a voar…

    Responder
  8. Avatar de jute
    jute

    Medo! Muito medo, agora vai deixar de ser mais seguro utilizar o pinguim em deferimento do janelas, passará a estar tudo contaminado.

    Responder
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