Tesla permite agora deixar o Supercharger mesmo com o cabo ligado. Mas terá danos

A Tesla introduziu uma nova funcionalidade de emergência que permite aos condutores arrancar o veículo mesmo quando este continua ligado a um Supercharger. A novidade surge cerca de dois meses depois de um tiroteio ocorrido numa estação de carregamento em Twin Falls, nos Estados Unidos.

Uma saída de emergência com consequências

Até agora, os veículos da Tesla impediam a passagem de Park para Drive enquanto o cabo de carregamento permanecesse ligado. Para abandonar o posto, era necessário interromper primeiro o carregamento e libertar o conector através do ecrã do automóvel, da aplicação Tesla ou do botão existente no próprio cabo.

A nova opção, denominada “Emergency Drive Away”, elimina essa limitação em situações de emergência. O condutor pode seleccionar Drive e arrancar sem esperar que o mecanismo de bloqueio do carregador seja libertado.

No entanto, a Tesla deixa claro que esta possibilidade não foi concebida para utilização normal. A empresa alerta que arrancar desta forma provocará danos tanto no veículo como no Supercharger. A utilização intencional e indevida poderá ainda resultar em penalizações adicionais, embora a Tesla não tenha especificado quais.

A funcionalidade está associada à atualização de software 2026.38.3. Os Model S e Model X produzidos antes de 2021 não são compatíveis.

Emergency Drive Away lets you shift into Drive while still plugged into a Supercharger pic.twitter.com/40GSzyP4lG — Tesla Charging (@TeslaCharging) October 1, 2026

Funcionalidade limitada aos Estados Unidos, para já

Apesar de funcionar nos Superchargers existentes nos Estados Unidos, a opção não está, para já, disponível noutros mercados. A Tesla confirmou que a funcionalidade abrange as estações norte-americanas sem necessidade de alterações ao equipamento dos postos.

A empresa refere que a disponibilização nos Estados Unidos é, por enquanto, a única contemplada, deixando em aberto uma eventual expansão para outros países.

A ligação ao tiroteio de Twin Falls

A Tesla não associou oficialmente a nova funcionalidade ao ataque ocorrido em Twin Falls, mas o lançamento acontece cerca de dois meses depois do incidente.

A 1 de Agosto, um atirador matou três pessoas e feriu outras sete num restaurante In-N-Out, em Twin Falls, Idaho. Segundo as autoridades, o homem disparou contra três pessoas que se encontravam em dois Teslas numa estação Supercharger junto ao restaurante. Uma das vítimas, um homem de 66 anos proveniente de Salt Lake City, morreu.

Após o incidente, proprietários de Tesla começaram a pedir uma solução que permitisse abandonar rapidamente um posto de carregamento sem depender do mecanismo de bloqueio do cabo.

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