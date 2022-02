A Microsoft apresenta o Windows 11 como o seu mais moderno e poderoso sistema operativo. Este deveria ser capaz de ombrear com o macOS ou qualquer distribuição Linux. Esta é uma verdade que várias vezes foi testada e muitas vezes contestada.

Um novo teste colocou frente a frente o novo sistema operativo da Microsoft, para validar as melhorias em algumas áreas. Aqui o Linux voltou a destacar-se e bateu o Windows 11 em muitas áreas, conseguindo mais uma vitória.

A ideia deste novo teste foi comparar o desempenho de várias distribuições Linux com o Windows 11. Estas distribuições estavam a usar o novo Kernel 5.16, lançado há pouco tempo e que tem algumas melhorias importantes.

Usando o mesmo hardware, os resultados são claros e óbvios para o lado do Linux, com uma vitória esmagadora. A plataforma usava um processador Core i9-12900K, colocado numa motherboard ASUS ROG STRIX Z690-E GAMING Wi-Fi e 32 GB de memória DDR5-4400.

Os ganhos que o novo kernel Linux traz para este sistema ficam claros no desempenho do Clear Linux, que consegue vencer a grande maioria dos comparativos efetuados. O resultado apresentado mostra que dominou em 63,5% dos testes, contra os 13,5% do Windows 11.

Este resultado do sistema da Microsoft, mesmo muito longe do melhor Linux, acaba por ser muito positivo. É a segunda posição em todos os sistemas que foram testados nesta avaliação, ainda que comparado com versões mais instáveis do kernel.

Um ponto onde o Windows 11 se destacou foi na codificação de vídeo H.264. Ao todo conseguiu estar na frente em 14 testes, da longa lista de 104 que foram efetuados nesta plataforma e com estes sistemas operativos.

Está novamente revelado que para uma atualização geral o Linux com o kernel certo pode bater o Windows 11. A sua versão 5.16 trouxe ganhos substanciais e estes estão à vista de todos. Destaque também para o Clear Linux, que bateu todos os demais sistemas e posicionou-se no topo com uma pontuação bem destacada.