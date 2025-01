O Facebook não gosta do Linux? Está a banir publicações sobre este sistema operativo

O Linux é para muitos a escolha óbvia e o sistema do dia a dia. Esta é uma decisão sensata, mas que aparentemente não agrada ao Facebook. A rede social tomou novas medidas e está a bloquear e a banir as publicações sobre Linux e software aberto. A razão é dada, mas não parece fazer qualquer sentido.

O Facebook não gosta do Linux?

Aparentemente o Facebook iniciou uma prática de proibição de sistemas operativos Linux, software de código aberto e conteúdo relacionado. O Facebook está a proibir e a banir publicações de páginas que publicam sobre novidades e distribuições deste sistema.

Segundo as alegações, o Facebook rotula o Linux como malware conforme as suas políticas internas. Neste contexto, classifica os grupos orientados para o Linux como ameaças à cibersegurança. Consequentemente, foi relatado que mesmo as publicações que redirecionam para sites orientados para Linux são bloqueadas com base nos Padrões da Comunidade do Facebook.

No entanto, foi afirmado que muitos utilizadores tiveram dificuldade em partilhar conteúdo relacionado com o Linux. Até as suas contas foram temporariamente bloqueadas ou restringidas entre as queixas. Este não é de todo um comportamento esperado e que até há pouco tempo não acontecia.

Esta situação torna-se ainda mais controversa porque a empresa utiliza Linux em grande parte da sua infraestrutura e procura frequentemente os programadores que usam este sistema. A comunidade de código aberto está a reagir à situação contraditória e a criticar o Facebook por impedir a discussão sobre a tecnologia que utiliza.

As tentativas de recurso de quem tentou publicar estes conteúdos não tiveram sucesso. A empresa disse que os tópicos sobre este sistema permaneceriam no “filtro de cibersegurança" durante algum tempo. Isto levanta preocupações de que as discussões sobre Linux e código aberto sejam bloqueadas na plataforma.

À medida que aumentam as questões sobre as práticas do Facebook, o compromisso da plataforma em proporcionar um ambiente online inclusivo é também questionado. Mesmo que existam filtros ou limitações, certamente que o Linux não representará um problema de segurança, sendo um sistema livre e que muitos querem abraçar, procurando esta rede social para esclarecer dúvidas ou publicar as ideias.