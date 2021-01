O CentOS já morreu! RHEL passa a estar disponível gratuitamente

Como referimos no final do ano, a Red Hat “matou” a distribuição Linux CentOS! A revolta dos entusiastas e defensores desta distribuição foi enorme e Gregory Kurtze, co-fundador da distro CentOS Linux, até anunciou a Rocky Linux.

Recentemente a RedHat veio referir que a Red Hat Enterprise Linux (RHEL) passa a ser gratuita até 16 servidores.

RHEL passa a ser gratuito para até 16 servidores

O CentOS (Community enTerprise Operating System) era a uma distribuição Linux de classe Enterprise, baseada em código-fonte gratuitamente distribuídos pela Red Hat e mantida pelo projeto CentOS. Para quem necessitava de estabilidade e não gastar dinheiro, este é o sistema operativo ideal.

A RedHat revelou recentemente que ia acabar com a distribuição e o futuro do CentOS era o CentOS Stream. A informação não ficou muito clara, mas a empresa já veio clarificar. O Fedora Linux é o sistema da inovação e o CentOS Stream será a continuidade do CentOS.

To summarize: we’re making CentOS Stream the collaboration hub for RHEL, with the landscape looking like this:

Fedora Linux is the place for major new operating system innovations, thoughts, and ideas—essentially, this is where the next major version of Red Hat Enterprise Linux is born.

CentOS Stream is the continuously delivered platform that becomes the next minor version of RHEL.

RHEL is the intelligent operating system for production workloads, used in nearly every industry in the world, from cloud-scale deployments in mission-critical data centers and localized server rooms to public clouds and out to far-flung edges of enterprise networks.

A empresa deu ainda outra novidade. A partir do dia 1 de fevereiro, a RedHat disponibilizará o RHEL sem custo para cargas de trabalho de pequena produção – com “pequeno” definido como 16 sistemas ou menos.

Esse acesso ao RHEL de produção sem custo é por meio do programa Red Hat Developer Subscription que foi recentemente expandido.

