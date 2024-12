O universo Linux tem uma panóplia de distros acessíveis e prontas a ser usadas. Cada uma tem as suas caraterísticas, que depois as tornam a escolha para muitos utilizadores. Sem que seja uma guerra, há sempre uma corrida aos lugares de topo. Neste campeonato, o Linux Mint destronou o MX Linux e é agora a distro mais popular no universo Linux.

O Linux Mint recuperou a sua posição como a distribuição Linux com melhor classificação no DistroWatch, destronando o MX Linux. As últimas classificações de acessos às páginas, que reflectem a popularidade das distribuições entre os utilizadores do DistroWatch, colocam o Linux Mint em primeiro lugar, com 2.412 acessos por dia. O MX Linux, o campeão anterior, está agora em segundo lugar com 2.280 acessos.

Esta mudança nas classificações não é totalmente surpreendente. O Linux Mint é há muito um favorito entre os que chegam ao Linux e os utilizadores experientes. É muito citado como um dos melhores para utilizadores em transição do Windows. Entretanto, o MX Linux conquistou seguidores fiéis pelo seu design leve, perfeito para hardware mais antigo ou utilizadores que procuram eficiência no desempenho.

Em terceiro lugar está o EndeavourOS, que obteve 1.638 acessos por dia. Esta distribuição baseada em Arch atrai aqueles que desejam uma experiência Linux mais prática. O Debian, a base a muitas outras, surge em quarto lugar com 1.280 acessos, mostrando a sua popularidade duradoura. O Manjaro, outra distribuição baseada em Arch, completa o top cinco com 1.128 acessos.

Curiosamente, o Ubuntu, que já foi sinónimo de Linux para desktop para muitos, ocupa o sexto lugar, com 1.081 acessos. Esta queda pode marcar uma mudança nas preferências do utilizador, uma vez que outras distribuições oferecem experiências mais personalizadas. O Pop!_OS, desenvolvido pela System76, fica logo atrás do Ubuntu com 1.050 acessos.

O CachyOS, um participante menos conhecido, mas intrigante, ocupa o oitavo lugar com 1031 acessos, mostrando como o ecossistema Linux prospera com a diversidade. A completar o top 10 estão o Fedora com 965 acessos e o openSUSE com 748. Ambas as distribuições são respeitadas pela sua fiabilidade de nível empresarial, mas sem atrair tanto os utilizadores casuais de desktop.

Para os curiosos sobre as classificações do DistroWatch, importa notar que estas apenas medem os acessos às páginas do site, e não o número de instalações ou utilizadores. Ainda assim, oferece uma visão das tendências da comunidade Linux. O regresso do Linux Mint ao topo mostra que continua a ser uma opção apreciada pelos utilizadores que valorizam a facilidade de utilização sem sacrificar a flexibilidade.